Las estrellas mundiales de la música apuestan por el 'livestream' en Fin de Año

Aunque la pandemia impida organizar multitudinarios conciertos, las grandes estrellas de la música se niegan a perder el contacto con sus fans. Por eso muchos artistas van a apostar por hacer conciertos de año nuevo en 'livestream'. Iconos de todos los géneros como Kiss, David Guetta, BTS y Dua Lipa van a ofrecer una inmensa cantidad de opciones a aquellos que tengan ganas de fiesta pese a las restricciones.

El compositor Jean-Michel Jarre será pionero con un concierto en la catedral de Notre-Dame de París. En una alianza con la empresa VRrOOm, Jarre actuará en 'Welcome to the Other Side' una concierto gratuito que pretende celebrar el Año Nuevo de una manera futurista y festiva. El compositor va a actuar en directo desde un estudio cercano a la catedral, mientras que va a ser un avatar virtual de Jarre quien dirigirá la fiesta desde dentro de Notre-Dame.

Según la organización, "este concierto pretende enviar un mensaje de esperanza para el 2021. Desde Notre-Dame un símbolo de la fuerza y del Patrimonio Mundial que nos une". El evento, patrocinado por la UNESCO, será el día de Fin de Año a las 23:15 horas, durará 45 minutos y se podrá seguir desde diferentes plataformas de realidad virtual y a través de servicios clásicos como YouTube.

Como el actual líder de la lista de la DJ Mag, la revista de música electrónica en el mundo, David Guetta no podría fallar a la cita con la despedida del año. El compatriota de Jean-Michel Jarre actuará también desde París en un nuevo concierto de su serie 'United at Home', unos conciertos que Guetta ha realizado desde el inicio de la pandemia para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus. El famoso DJ actuará esta vez desde su país en beneficio de Unicef y Les Restos du Coeur, organización francesa que se dedica a repartir comida a los más necesitados. 'United at Home' ya ha conseguido recaudar más de un millón de euros, y los conciertos de Guetta en Miami y Nueva York generaron 50 millones de visitas.

El propio Guetta ha dicho que el espectáculo será transmitido "desde uno de los lugares más mágicos de París" que será desvelado la misma noche de fin de año y promete que va a ser impresionante. El show será gravado en 4K Ultra HD y va a empezar quince minutos antes de la media noche.

La fiebre del K-Pop también va a estar presente en la nochevieja. El sello discográfico de Corea del Sur, Big Hit Entertainment organizará un show en las afueras de Seúl que se podrá seguir en directo por todo el mundo, un concierto de año nuevo que va a juntar a las mayores estrellas de este género. El cartel del evento está encabezado por BTS y también cuenta con GFriend, NU'EST y Lee Hyun entre otros. A la una y media de la madrugada del primer día del 2021 se podrá seguir este concierto desde España. Para poder acceder a esta fiesta del K-Pop hay que adquirir una entrada de los distintos packs que hay a través de la Weverse Shop App.

La opción más rockera para el Fin de Año va a venir por parte del grupo de hard-rock Kiss, con un 'livestream' desde Dubái que promete ser un espectáculo inmenso lleno de pirotécnica. A las seis de la tarde va a empezar el pre-show en directo desde la ciudad de los Emiratos Árabes, y el grupo advierte que 'Kiss 2020 Goodbye' va a ser 'the biggest & baddest event', es decir, el mayor y más gamberro evento. Los precios de las entradas van desde los 32 euros para la más simple hasta los 817 de la más cara y completa, que incluye una gran cantidad de merchandising y opciones de visualización para el concierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KISS (@kissonline)

El festival de música electrónica Tomorrowland, celebrado anualmente en Bélgica, ha adaptado toda su programación anual a los tiempos de pandemia, y con el Fin de Año a la vuelta de la esquina, han preparado un mundo digital lleno de música en el que actuarán más de veinticinco de los mejores DJs del planeta. El espectáculo va a estar adaptado a veintisiete zonas horarias, en las que aquellos que adquieran una entrada - desde 20 euros - podrán bailar al ritmo de la música desde las ocho de la noche del día 31 hasta las tres de la madrugada del primer día del 2021.

NAOZ es el nombre del evento, que pretende ser un lugar de entretenimiento digital completamente nuevo durante todo el año, ofreciendo a los espectadores una forma espectacular de experimentar conciertos y actuaciones digitales desde su propio hogar. Tomorrowland ya ha dado muestra de sus capacidades durante todo el año, como se puede ver en el documental de su canal de YouTube.

También YouTube va a organizar su propio show, con diferentes artistas en cada región. 'Hello 2021' es el evento que ha preparado la plataforma de Google para dar la bienvenida al nuevo año. Dua Lipa actuará en la versión del Reino Unido, mientras que los espectadores de Latinoamérica va a poder disfrutar de J Balvin y Karol G entre otros. En España se podrá ver el día 1 de enero a las 7:30 de la mañana en el canal de Youtube Originals.