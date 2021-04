Felipe de Edimburgo: 10 curiosidades sobre el amor de la reina Isabel II

A punto de cumplir el siglo el próximo 10 de junio, el príncipe Felipe de Edimburgo, el hombre que caminó durante más de 70 años detrás de la reina Isabel II de Inglaterra, ha fallecido este viernes "plácidamente en el castillo de Windsor". El duque que nació como príncipe de Grecia y después adoptó el apellido Mountbatten, deja viuda a la soberana del Reino Unido tras más de 73 años de matrimonio, 4 hijos, 8 nietos y 11 bisnietos, 2 de ellos en camino. Aunque debió caminar cuatro pasos por detrás de su mujer, a la que por protocolo debía llamar "'Mam'" (señora), en su vida privada familiar afirmó que nunca se sintió "el segundo violín de la orquesta". No solo fue conocido por sus desplantes, imprudencias, supuestas infidelidades y por sus numerosas meteduras de pata y comentarios ofensivos, en la intimidad cuentan que fue un hombre cariñoso, amable y más afectuoso con sus familiares que la propia reina. Estas son algunas curiosidades de la vida del fallecido duque de Edimburgo que forjaron su particular carácter.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn