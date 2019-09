Qué fue de los seis protagonistas de 'Friends'

Cómo sobrevivieron al fin de 'Friends' sus actores principales? Sin problemas, dado que todos acabaron ganando un millón de dólares por episodio. Pero nos referimos a nivel artístico y profesional. En ese sentido, no todos tuvieron la misma suerte. Repasamos la trayectorias de los protagonistas en el 25 aniversario de la serie.

Jennifer Aniston

De los seis 'Friends', es quien menos problemas tuvo para salir del encasillamiento y labrarse una carrera sólida; como genuina estrella de cine, además. Sus mayores éxitos desde el 2004 han sido 'Somos los Miller', 'Una pareja de tres', 'Separados', 'Cómo acabar con tu jefe' y ese dudoso remake de 'Flor de cactus' con el título español de 'Sígueme el rollo'; todas ellas superaron los cien millones de dólares de recaudación solo en EEUU. Lo que no quiere decir que no haya probado el fracaso: recordemos (o mejor no) 'Love happens' y 'Exposados'. Ahora ha sido requerida para impulsar la plataforma Apple TV+ desde la nueva serie 'The morning show'.

David Schwimmer

Ha hecho algunas películas exitosas, pero sin dar la cara: toda la saga 'Madagascar', en la que pone voz a la hipocondríaca jirafa Melman. Por lo demás, su carrera como actor cinematográfico no es demasiado reseñable (pocos recuerdan 'Duane Hopwood', 'La gran nada' o 'Nada más que la verdad'); y no mucho mejor le fue como director. Hubo indicios de renacimiento con su exquisita aparición como Robert Kardashian en 'American crime story: El Pueblo contra O.J. Simpson'. Y en breve le veremos en 'The laundromat: Dinero sucio', la película del gran Steven Soderbergh sobre los 'papeles de Panamá'.

Matthew Perry

Uno de los 'friends' más exitosos, siempre después de Aniston; y a bastante distancia de esta. No ha tenido problema para encontrar trabajos, pero tampoco ha dado con los mejores. Series como 'Studio 60', 'Mr. Sunshine' (cocreada por él mismo) y 'Go on', aunque interesantes, nunca acabaron de coger verdadero vuelo, y 'La extraña pareja' era un poco sugestivo 'remake' en el que, además, Perry estaba bastante forzado. En el cine, su mayor 'hit' ha sido '17 otra vez', en el que era la versión 'adulta' del personaje encarnado en su versión más joven por Zac Efron.

Matt Leblanc

En este caso sí que podemos hablar de actor al que cuesta huir de su composición más exitosa. En cuanto acabó Friends, protagonizó un spin-off sobre Joey Tribbiani, el efímero Joey, en la que veíamos al personaje mudarse a Los Ángeles para avanzar en su carrera. Pifia de serie, a pesar de los talentos involucrados. Pasado un paréntesis de cinco años, LeBlanc regresó como una versión ficcional de sí mismo, más cáustica, más cínica, en Episodes, cocreación de David Crane. No era perfecta, pero era bastante mejor que Man with a plan.

Courteney Cox

Nunca llegó a recibir una nominación al Emmy por su trabajo como Mónica Geller, pero sí por Cougar town, una comedia coral mejor de lo que podría indicar su título, traducible como Ciudad de maduritas. En cine no ha tenido la mejor suerte, ni en el apartado cómico (Más allá de los sueños, de lo peor de Adam Sandler) ni en el dramático (Mothers and daughters, reunión de estrellas femeninas de los 90, apenas tuvo repercusión). En su último proyecto, la docuserie 9 months with Courteney Cox, acompaña a parejas durante sus experiencias del embarazo.

Lisa Kudrow

Quizá la componente del elenco central con mejor gusto a la hora de seleccionar proyectos. Un año después del final de Friends, la vimos en la tremendamente infravalorada The comeback, cocreada por ella misma, igual que la posterior y muy original en formato (sus primeros episodios eran terapias de tres minutos por iChat) Web therapy, con Kudrow como la terapeuta con menos empatía del mundo. Ya en cine, la hemos visto en algunas de las mejores comedias estadounidenses del siglo XXI: Rumores y mentiras, Casi imposible y Súper empollonas. Nada mal.