Gandalf es mago pero por si acaso también se vacuna contra el covid

El actor británico Ian McKellen, que interpretó al mago Gandalf en la serie de películas de 'El señor de los anillos', está eufórico después de haber recibido este jueves su primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 e instó a todos los que se les ha ofrecido a aceptarla.

El Servicio Nacional de Salud (NHS) estatal, que dirige el programa de vacunación masiva contra la pandemia en Gran Bretaña, ha publicado varias fotos de McKellen, con una camiseta azul y una bufanda arcoíris, levantando el pulgar cuando recibió la inyección. "Es un día muy especial. Me siento eufórico", ha tuiteado McKellen, de 81 años. "No dudaría en recomendarlo a nadie. Me siento muy afortunado de haberme vacunado".

Casi 140.000 personas han recibido su primera dosis de la vacuna de Pfizer en Gran Bretaña desde que comenzó el lanzamiento el 8 de diciembre. Las personas mayores de 80 años están en el grupo de mayor prioridad.

Ian McKellen, como Gandalf en 'El señor de los anillos'. /MARK POKORNY / WARNER BROS

Estrella del teatro y la pantalla británicos desde la década de 1960, McKellen alcanzó un nuevo nivel de fama mundial en la década de 2000 cuando apareció como Gandalf en las películas basadas en las novelas de J.R.R. Tolkien y dirigidas por Peter Jackson.

El actor es uno de los personajes famosos británicos que se han manifestado a favor de la vacuna, como parte de un esfuerzo colectivo para tranquilizar a los miembros de la población que pueden albergar dudas sobre la seguridad del antídoto. La chef y escritora de cocina Prue Leith, de 80 años, que presenta el programa de televisión de gran audiencia 'The Great British Bake Off', también publicó una foto de ella misma recibiendo la inyección. No se sabe si la reina Isabel, de 94 años, y su esposo, el príncipe Felipe, de 99, ya se han vacunado. El diario 'The Times' informó de que con toda probabilidad lo comunicarán una vez que lo hayan hecho. La reina es muy respetada en Gran Bretaña y su respaldo sería un poderoso mensaje para contrarrestar la desinformación contra las vacunas.