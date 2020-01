Gaten Matarazzo se somete a su cuarta operación

Gaten Matarazzo, el actor que da vida a Dustin en 'Strangers Things' padece displasia cleidocraneal, una enfermedad genética que afecta al crecimiento de sus huesos y sus dientes y tan solo se da en un caso entre un millón. Pese a que el caso del joven es leve, el joven ha pasado ya por tres cirugías para corregir la forma de sus dientes y el crecimiento de sus huesos. Ahora, Matarazzo ha publicado una nueva fotografía en su cuenta de Instagram donde se le ve tumbado en una cama de hospital: "Cuarta cirugía! Esta es importante! Para saber más sobre la Displasia Cleidocraneal y cómo puedes ayudar a quienes la padecen visita ccdsmiles.org", ha escrito junto a la imagen.

En un principio, el actor tuvo dificultades para poder conseguir un papel, ya que siempre le rechazaban por su baja estatura y su ceceo. "Es una de las razones por las que no he tenido papeles debido a mi ceceo, la situación de los dientes y mi estatura. Eso afecto casi todo. Iba tres veces por semana a audiciones y recibía siempre un no", explicó recientemente en una entrevista para 'People'.

Pero, por suerte, esto acabó cuando se presentó en el casting para 'Strangers Things'. "Todo comenzó cuando me estaba estirando en la sala de audiciones. Ellos me dijeron: "Espera, espera ¿qué acabas de hacer?" , yo les dije: 'Me estoy estirando' y dijeron: "Hazlo de nuevo, ¿por qué haces eso? tus hombros se tocan". Y le dieron el papel, con el que alcanzó la fama y se convirtió en un referente para muchos jóvenes con su mismo problema: "Mucha gente me enviaba mensajes diciéndome: 'Me hiciste sentir mejor conmigo mismo, puedes demostrar que tienes esta condición en la televisión y abrazarla'. Siento que estoy creando conciencia de ello. Me hace sentir bien", declaró. Desde ese momento, el intérprete trabaja con CCD Smiles, una organización sin ánimo de lucro que se encarga de dar a conocer este trastorno.