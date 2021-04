Gisela, voluntaria en un estudio de la vacuna de Janssen

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, la cantante Gisela (Barcelona, 1979) ha sorprendido con una estampa a la que cada vez estamos más acostumbrados, la de un persona recibiendo una inyección en el brazo. Sin embargo, aunque a primera vista podría parecer que le están inyectando una vacuna contra el coronavirus, en realidad no es así. La exconcursante de 'Operación Triunfo' y voz del exitazo de 'Frozen' 'Suéltalo' (2013) ha dado cuenta en su perfil de la red social de fotos de que está participando como voluntaria en una investigación para la creación de una nueva vacuna.

Con varias fotos haciendo muecas mientras recibe el pinchando y, finalmente, ya más relajada, haciendo el símbolo de la victoria, la artista ha explicado su participación en el estudio contra el coronavirus que lleva a cabo Janssen, el laboratorio de Johnson & Johnson, tal como se deduce por el 'hashtag' que ella misma ha utilizado para acompañar las imágenes.

Antes de nada, avisa a sus fans: "¡No! Todavía no estoy vacunada". "No sé si me habrán inyectado la vacuna o solo placebo, habrá que esperar, comentó la cantante de Disney.

Ensayo en pareja

La intérprete ha comentado que fue durante una visita rutinaria en su centro de salud cuando le propusieron participar y que, aunque tuvo dudas al principio, su novio José Ángel Ortega y ella se decidieron. "Al principio me dio un poco de miedo, pero me tranquilizaron y me dijeron que tenía bastante seguridad. Después de darle vueltas, me decidí a participar porque es importante que todos aportemos nuestro granito de arena", ha explicado en declaraciones a Europa Press. Según ha contado, en el proceso ni el médico ni el paciente saben si la dosis que han recibido es vacuna o placebo. Nosotros hemos recibido una y no hemos tenido efectos secundarios. El 80% de las personas que están en el estudio no han tenido efectos secundarios, el 20% sí, pero leves, admite.

"Lo que sí tengo claro es que tenemos que colaborar en todo lo que podamos para que esto pase pronto!!! Y esta es una de las maneras!! Así que ni corta ni perezosa me he lanzado!! Pero se que estoy en buenas manos... gracias. En tono de humor, ella misma ha comentado sus gestos en el centro de salud: Por cierto mis caras son un poema!!! Al principio valiente y luego... hay que pupita!!!.

Aunque asegura que no pretende dar ejemplo a sus seguidores con sus acciones, Gisela mantiene que cuenta sus experiencias, las comparte, pero que no quiere incitar "a que nadie haga nada". "Esta vez es lo que hecho, aportar mediáticamente este altavoz, dar algo de tranquilidad, que yo estoy bien", asegura la voz de Elsa, que comprenden a los negacionistas. "Puedo entender que digan que no se sepa el origen de esto, pero que está pasando, que es una realidad, que la gente se está muriendo. Eso es real, es innegable", exclama.

En el ensayo de Janssen participan 30.000 voluntarios de 8 países. En España se buscó a 2.000 voluntarios que no tuvieran enfermedades asociadas a un mayor riesgo de progresión a un pronóstico grave por coronavirus. A todos ellos se les inocula dos dosis de la vacuna (o placebo) y durante todo el ensayo están monitorizados de manera continua.

Más cerca de los suyos

Gisela asegura que la pandemia le ha cambiado. Me ha arraigado más a los míos, porque es un virus que mata a las personas que más quieres", afirma. Ahora "es más consciente de que tenemos que cuidarnos y ser más generosos. Tienes que renunciar al abrazo de tu madre para protegerla. Ponerte la mascarilla no solo por ti", relata.

Un mes después del fallecimiento de Álex Casademunt, Gisela revela: "Veo fotos de él y pienso que no puede ser, me parece increíble que no esté, en el fondo una parte de mí piensa que no es real. Hemos convivido muchísimo pero en los últimos años cada uno tenía su vida, pero él siempre estaba presente, como que mi relación con él no ha cambiado tanto. Me va a costar mucho tiempo asimilar que ya no está".

Acerca de un posible homenaje por parte de sus compañeros en 'Operación triunfo', Gisela cree que "hay que esperar que las aguas se calmen y luego ya se verá. Si eso al final se lleva a cabo seré la primera que estaré allí".

Por ahora descarta que vaya a haber boda con su novio, José Ángel Ortega, y opina así sobre la cancelación del enlace de Chenoa por el Covid. "Una boda hay que celebrarla como Dios manda, sin mascarilla, tranquilamente y sin pensar en el virus. yo creo que hace bien, yo haría igual. Esperaría a celebrarlo sin ningún tipo de restricción ni miedo", concluye.