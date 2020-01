Google le rinde homenaje al "Flaco" Spinetta, el poeta que quería curar con la música

El 8 de febrero del 2012 murió un genio del rock latinoamericano. Luis Alberto Spinetta, el “Flaco”, el ‘Poeta del rock’.

Su muerte fue inesperada como el cáncer de pulmón que le detectaron en julio del 2011 y que él mismo se encargó de revelar a través de la cuenta de Twitter de su hijo Dante.

"Desde el mes de julio sé que tengo cáncer de pulmón. Estoy muy cuidado por una familia amorosa, por los amigos del alma, y por los mejores médicos que tenemos en el país. Ante el aluvión de información inexacta, quiero aclarar públicamente las condiciones de mi estado de salud. Me encuentro muy bien, en pleno tratamiento hacia una curación definitiva", escribió el "Flaco" para calmar los rumores sobre su estado de salud que, lamentablemente, no pudo ganarle.

Se fue de "gira" a los 62 años y sus restos, convertidos en polvo, fueron esparcidos a las agua del Río de la Plata, en una ceremonia íntima.

Pero El Flaco no está muerto, como dicen los argetinos. Y tienen razón. Vive en su música y en sus originales composiones, en el legado que dejó, en los artistas que dejó huella. Y hoy, a cumplirse 70 años de su honomástico, el mundo de la música lo recuerda con cariño, incluido Google que le dedicó un fabuloso doodle.

El doodle es un gif que muestra al músico en concierto, bañado en una luz de color verde, como homenaje a la portada irregular del álbum Artaud (1973), segundo álbum como solista de Spinetta. En el doodle, el músico empuña su famosa guitarra eléctrica roja y blanca.



Spinetra formó bandas desde Alemendra, en 1967, a la que les siguió Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade, hasta dedicarse a su carrera como solista, a mediados de los 80. En 2007, Artaud, el tercer disco que lanzó con Pescado Rabioso, fue elegido el Mejor Disco del Rock Nacional por Rolling Stone.

Uno grandes del rock argentino (que también partió a la eternidad) que compartió escenario con Spinetta fue Gustavo Cerati.

“No son muchos los músicos de los que me pude haber considerado fan en todo sentido. El interés que despertó en mí cuando era adolescente fue muy grande. Marcó muy hondo la forma de encarar la música de rock en la Argentina”, dejó suscrito el extinto líder de Soda Stereo.

Charly García, otro genio de la música que Argentina parió para el mundo lo recordó de esta forma: “Siempre tuve gran admiración hacia Spinetta y él fue uno de los primeros que me alentó cuando empecé en esto”, dijo García de su amigo, el "inventor", como solicía decir cuando le preguntaban por él.



PALABRAS DEL ALMA

Su sensibilidad, la poesía en sus venas e instalada en sus recuerdos y esa forma de definir la vida se plasmaron en las letras de sus canciones con mucha claridad y agudeza. Once de ellas las describrimos en las siguientes líneas:

"Mejor tener a Dios que no tener a nada... Si no, ¿cómo nombrás al conjunto de cosas que no son Dios? Sería abrumador, asfixiante. No tener a Dios te convierte casi en rata, ¿no?".

“El talento es el hombre en libertad, nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas”.

“Se que mi misión es hacer buenos discos. Mi misión la tengo que fundamentar con mi propia existencia”.

“La canción ya luchó contra todo lo que pudo haberla detenido hasta llegar. Tiene algo de espermatozoide que atraviesa el alma y también la realidad de uno. Es como un óvulo fecundado por una nueva canción”.

“La voz puede decir una sola nota a la vez, pero la cabeza es polifónica”.

“No soy de esos músicos que viven para estar tocando su instrumento todos los días. Lo que sí, mi música está influida por mi experiencia de vida, eso es innegable. Está amarrada a lo que vivo. Muchas canciones no las puedo volver a cantar por lo que significaron para mí y para no sentir esa emoción dispuesta de otra manera”.

“En la época en que empezamos con Almendra, Piazzolla y Los Beatles eran para nosotros verdaderos guías”.

"La gran desventaja para algunos es hacer música por ambición, casi como por obligación, para enriquecerse, o para figurar. A los dos compases sabés qué tipo de trabajo y artista estás oyendo, y ante quién se agacha y para qué”.

"Todo gigante muere cansado de que lo observen desde afuera”.

“Me gustaría que mi música ayude a paliar el dolor de los que no pueden”.

“En algunos momentos pareciera que el rock tiene la clave para allanar los problemas que nos aquejan, pero en general todo se ha envilecido por los artistas con deseo de enriquecerse y figurar. El ego se ha impuesto sobre el talento. Los músicos de rock que hacen música estúpida se llenan de dinero, mientras que los poetas y artistas valiosos llevan una vida bastante dura”.

ÁLBUM INÉDITO

Y una buena noticia llega como regalo de cumpleaños del Flaco a sus seguirores a casi una década de su muerte.

“Ya no mires atrás” el álbum inédito de Spinetta, saldrá a la venta. Su familia decidió terminarlo, realizando la mezcla y masterización. Son 7 tracks que tienen su sello inconfundible, con esa sensibilidad artística tan especial y única que lo convirtió en uno de los músicos más influyentes de su generación.



Cabe mencionar que los dibujos digitales del arte del álbum son del propio Spinetta y el diseño es del artista Alejandro Ros. El tema que le da nombre al disco, Ya no mires atrás, había sido anticipado en la serie dedicada a Luis Alberto Bios: Vidas que marcaron la tuya, que National Geographic estrenó a fines de septiembre de 2019 con gran repercusión en toda Latinoamérica.