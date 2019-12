La hermana de George Michael muere justo tres años después que el cantante

Melanie Panayiotou, la hermana de 55 años del fallecido cantante británico George Michael, ha muerto inesperadamente este 25 de diciembre, justo tres años después que el músico, ha anunciado este viernes la familia a través de su abogado, John Reid.

Según los medios británicos, Melanie ha sido hallada sin vida el día de Navidad por la hermana mayor de ambos, Yioda, en la casa de esta en el barrio londinense de Hampstead.

