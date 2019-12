El imperio Kardashian se tambalea

La singular familia Kardashian ve peligrar el futuro de 'Keeping up with the Kardashian', su exitoso 'reality show', tras el empeño de la primogénita, Kourtney, de 40 años, de abandonar el programa para para disfrutar plenamente de su privacidad de lo que hasta ahora le han permitido las 16 temporadas del reality y criar a sus tres hijos lejos de los focos y de las historias de sus hermanas Kim, Khloé, Kendall y la propia Kylie.

A Kourtney Kardashian, siempre se le ha conocido como la "intelectual" del clan, por lo que no sorprende que sea la primera en querer abandonar el programa. Y aunque lo ha pedido por activa y pasiva, Kim Kardashian, la más influyente de las hermanas, se niega a dejarle marchar de lo que considera es su mejor obra. "Fui yo quien hizo célebre a la familia. Sin mí, no serías nadie", le ha recriminado a su hermana mayor ante las cámaras. No en vano, esta estrella mediática, casada con el rapero y empresario Kanye West desde el 2014 y madre de cuatro niños, ha sido la impulsora de un negocio mediático que potenció con su amistad con Paris Hilton, la filtración a las redes de un vídeo suyo de alto contenido erótico y su desinhibición a la hora de mostrar su vida más íntima.

En uno de los últimos capítulos del 'reality', se puede ver a Kim como critica la decisión de Kourtney e incluso le reprocha que pasa mucho tiempo fuera de las cámaras, así como que no habla de su relación con su nueva pareja: "No podemos decir el nombre de su novio en el programa. Sabemos que tiene uno, pero no nos lo dice porque no quiere que lo desvelemos", destaca.

Sin embargo, a Kourtney Kardashian le da igual lo que diga y piense su hermana y no entiende por qué es un problema que no quiera compartir su vida sentimental con millones de espectadores en todo el mundo. "Me gusta mantener ciertos detalles en privado. No sé si están tan aburridas con sus vidas que tienen que vivir una aventura a través de la mía. ¡Vamos hombre, que se calmen!», replicó a su hermana menor. La tensión entre ambas ha alcanzado cotas tan altas que incluso la matriarca ha tenido que tomar arte y parte para pedir "respeto" a una y "generosidad" a la otra, para que el 'reality' no pierda fuelle". La realidad de todo este embrollo familiar es que está en juego un negocio de más de 100 millones de dólares.