Justin Bieber propone un reto para lanzar un nuevo álbum

Después de cuatro años sin sacar un álbum, Justin Bieber ha anunciado este martes su regreso a la música antes de Navidad, siempre y cuando, sus seguidores lo ayuden a lograr los 20 millones de 'likes en una publicación compartida en su cuenta de Instagram.

"Compartirlo, darle 'like' y ponerlo en los stories para que puede ver la demanda, quiero ver la demanda ;) Los amo chicos, Emocionado por esto. Está casi terminado, pero su apoyo hará que me mueva más rápido, ha expresado el intérprete de 'Let me love you' junto a una imagen en la que se puede leer: Si ésto llega a los 20 millones de 'likes', Justin sacará un nuevo álbum antes de Navidad.

A tan solo 20 horas de su publicación, el 'post' del artista canadisense ha alcanzado nueve millones de 'likes', y ha sido compartido por varias celebridades como Logan Paul y el famoso pinchadiscos Khaled.

Horas antes de compartir su publicación, el cantante subió imágenes en donde destacan las palabras Yummy Yummy, por lo que, muchos de sus fans creen que se podría tratar del nombre del nuevo álbum, o tal vez, de un nuevo sencillo.

La vuelta a la música del intérprete canadisense es de lo más esperado, en especial, tras los sencillos recientemente lanzados por su exnovia Selena Gomez, los cuales, fueron dedicados al cantante.