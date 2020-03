Katy Perry revela que está embarazada en su nuevo vídeo

Katy Perry está embarazada y lo ha revelado en el vídeo de su nueva canción 'Never Worn White', que ha lanzado loa noche de este miércoles.

Se trataría del primer bebé para Perry, de 35 años. Para su novio, el actor Orlando Bloom, de 43, sería el segundo retoño, pues ya es padre de Flynn, de 9 años, hijo también de su exmujer, la modelo Miranda Kerr.

La nueva canción de Perry trata de lo preparada que está para compartir su felicidad con otra persona, a la vez que expresa sus temores ante el compromiso.

"Porque nunca he usado el blanco / Pero quiero hacerlo bien / Sí, realmente quiero intentarlo contigo", canta la jurado de 'American Idol'. "Porque realmente quiero decir 'sí, quiero'", continúa.

El vídeo termina con la estrella acariciándose la barriga vestida toda de blanco antes de la toma final en la que se vuelve para mostrar su más que incipiente embarazo.

Tras el estreno del videoclip, ella misma confirmó su embarazo a través de un vídeo en Instagram Live: "Probablemente el secreto más largo que he tenido que guardar", ha asegurado al respecto.

Minutos después de anunciar la buena nueva, escribió en Twitter: "Oh, Dios mío, me alegro de no tener que aguantar más".

omg so glad I don’t have to suck it in anymore 🙄 — KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020

"Ni de tener que llevar un bolso grande".

or carry around a big purse lol — KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020

Nacerá el próximo verano

El nacimiento del bebé se espera para este verano. "Hay muchas cosas que sucederán este verano, no solo daré a luz, literalmente, sino también, figuradamente, a algo que ustedes han estado esperando", ha detallado a sus fans sobre el lanzamiento de su nuevo álbum.

Perry ha agregado que tanto ella como Bloom están ansiosos por conocer a su pequeño. "Estamos emocionados y felices", ha confirmado en el vídeo en el que se la ve comer un pedazo de mango seco.

Es solo uno de los antojos de embarazada que ahora tiene la creadora de 'Dark Horse' o 'Swish Swish', pues también ha explicado que ahora lleva siempre un bote de salsa Tabasco en el bolso, y que ha estado comiendo "el mismo burrito durante semanas". Lo que ahora no soporta es la carne roja.

Una historia con turbulencias

La historia de amor entre Katy Perry y Orlando Bloom ha pasado por varias turbulencias, desde que comenzaron su romance tras una fiesta después de los Globo de Oro del 2016, incluido un breve periodo en que lo dejaron (unos meses durante el 2017). Pero volvieron en el 2018 luego más enamorados que nunca, tanto es así que el actor de 'Piratas del Caribe' y 'El señor de los anillos' decidió dar un paso adelante y le propuso matrimonio en San Valentín del año pasado.

Ver esta publicación en Instagram full bloom Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 15 Feb, 2019 a las 2:07 PST

La cantante, de la que ya este verano se empezó a rumorear que podría estar encinta, asegura que le gustaría casarse de blanco con Bloom. Ella ya estuvo casada con el comediante Russell Brand, en el 2010. Contrajeron matrimonio en una ceremonia privada y extravagante en la India en la que la novia fue de 'gris paloma'. A los 10 meses se separaron. Él se volvió a casar hace un par de años y es padre de dos niños.

Bloom, por su parte, se casó con Keer, de 36 años, en una ceremonia íntima en julio del 2011. Se divorciaron dos años después. La modelo se casó después con el CEO de Snapchat, Evan Spiegel, con quien comparte dos hijos.