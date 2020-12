Kiko Rivera guarda silencio tras reunirse con su abogado

En la guerra legal y mediática que Kiko Rivera mantiene con su madre Isabel Pantoja, el fallecimiento de su suegro, el pasado jueves, ha provocado que el hijo de Paquirri se haya retirado temporalmente de la batalla para apoyar a su esposa Irene Rosales en uno de los peores momentos de su vida.

Sin embargo, coincidiendo con el segundo requerimiento notarial que Francisco y Cayetano Rivera han presentado a la tonadillera para que les entregue los enseres personales del malogrado torero, el popular Dj ha visita el despacho de su abogado.

Después de varias horas reunido con su letrado, Kiko abandonó cabizbajo y serio el despacho. En su habitual línea de estudiado mutismo, el músico ha evitado contar cómo avanzan las gestiones relacionadas con la documentación de la herencia de su padre y el motivo de la reunión tan extensa.

Apoyo a sus hermanos

Lo que sí que está claro, pese al silencio del Dj, es que va a por todas para reclamar lo que es suyo y si hace unos días visitó el Colegio Notarial de Sevilla, ahora se ha reunido con su letrado para conseguir su objetivo, que no es otro que "cumplir la voluntad de su padre" - como él mismo ha confesado en sus redes sociales - y lograr que se respete lo que Paquirri especificó en su testamento con respecto al reparto de su patrimonio. Unos objetos que la cantante no está está obligada legalmente a entregar los descendientes del diestro.

Hay que recordar que Kiko apoya a sus hermanos completamente en esta cruzada para conseguir los objetos de su padre y que está muy enfadado con su madre por haberle ocultado información sobre este tema.

Profundas reflexiones

En las últimas semanas, la vida de Kiko Rivera está siendo un carrusel de emociones. Una deslealtad a Irene Rosales y una confesión de que padecía una depresión en su reaparición en 'Sábado Deluxe' a mediados de octubre desencadenaron más cambios en la vida del músico de las que él mismo podría haber imaginado. Una impensable guerra pública con su madre, un acercamiento a los Rivera que jamás nos hubiésemos imaginado, una unión con sus hermanos Francisco y Cayetano que ha tardado muchos años en llegar y, por último, el fallecimiento de su suegro, Manuel, son situaciones emocionales difíciles de asumir con entereza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiko Rivera (@riverakiko)

Unos duros momentos que Kiko sobrelleva con el apoyo de su mujer y volcado en sus hijas Ana y Carlota y en su profesión, donde ha anunciado nuevos proyectos. Además, el hijo de Isabel Pantoja se ha acercado en las últimas épocas a sus seguidores en redes sociales, que cada vez son más numerosos y con los que intenta mostrar su lado más sincero.

En esta ocasión, Kiko ha demostrado que es un personaje público muy desconocido para gran parte de la sociedad. Un auténtico desconocido que ha sorprendido a más de uno mostrando su lado más filosófico y espiritual en las redes socilades con una profunda reflexión sobre la vida: "La vida a veces duele, A veces cansa, a veces hiere. No es perfecta, no es fácil. A veces no es justa, no es eterna. Pero a pesar de todo... La vida es bella????", ha compartido con sus seguidores en Instagram.

Unas profundas y sentidas palabras que demuestran que, pese a no atravesar por un momento fácil en su vida y ser consciente de que siempre hay malos momentos, Kiko no renuncia a lanzar un canto a la vida que demuestra que la balanza siempre se equilibra en los peores momentos.