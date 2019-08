Kim Kardashian ficha a 'su' expresidaria como modelo de su marca de lencería reductora

La modelo, 'influencer' y empresaria Kim Kardashian ha fichado a una expresidiaria para la campaña de su marca de lencería de efecto reductor SKIMS Solution Wear. Alice Marie Johnson, de 64 años, que había sido condenada a cadena perpetua por participar en una trama de tráfico de drogas en 1996, logró la libertad en el 2018 tras haber estado en prisión casi 21 años.

La vinculación de Kardahian con esa mujer, que es madre de cinco hijos y bisabuela, viene de lejos, ya que durante años la 'influencer' luchó a favor de su liberación, petición que fue denegada por Barack Obama en el 2016. Con la llegada de Donald Trump al poder, la situación dio un giro para la condenada, ya que el yerno del presidente, Jared Kushner, formaba parte de lo defensores de su liberación.

GRAN IMPLICACIÓN

La implicación en la causa de la modelo y empresaria fue tal que incluso celebró una reunión con Trump para clamar por la conmutación de la pena, que el presidente le acabó concediendo pese a declararse siempre a favor de la ejecución de los traficantes de drogas. Una vez libre, la mujer decidió publicar un libro, 'After life', en el que narrabasu experiencia en la cárcel y cómo vive ahora su libertad. Kardashian no dudó en escribirle el prólogo. Ahora, un año despúes de ser libre, la empresaria ha dado un paso más y ha decidido ficharla para promocionar sus prendas.

Look at the most amazing model ever @AliceMarieFree Modeling for @skims launching September 10! pic.twitter.com/o7aO8YPJfa