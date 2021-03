Kristen Stewart resucita a Lady Di en 'Spencer'

Aunque quedan semanas para que termine el rodaje del 'biopic' de 'Spencer' y aún más para ver el resultado, su protagonista, la enigmática Kristen Stewart, parece muy satisfecha del trabajo que se está haciendo y ha compartido en su cuenta oficial de Instagram un nuevo retrato caracterizada como Lady Di.

A los pocos minutos de la publicación, el ejército de seguidores de la actriz han colapsado las redes con 'likes'' y halagos a la joven, que saltó a la fama como Bella Swan en la saga 'Crepúsculo'.

En la imagen, Stewart, de 30 años, aparece sonriendo tímidamente como lo hacía la malograda princesa. En su sobrio atuendo destaca el famoso anillo de compromiso que le regaló el príncipe Carlos. Se trata de un diseño de la joyería de Garrard & Co, con un gran zafiro y 14 diamantes, que posteriormente se convirtió en el anillo de compromiso que el príncipe Guillermo entregó a su entonces prometida Catalina Middleton.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kristen Stewart (@kristenstewartx)

La mediática fotografía fue publicada después de que el equipo grabase unos días en Alemania y se trasladarse a Reino Unido para completar las últimas escenas de esta cinta que se ambienta en un fin de semana de 1991 en el que Lady Di tomó la decisión de divorciarse del hijo de la reina Isabel II. La trama tiene lugar en el espacio de tres días, en una de las últimas vacaciones de Navidad que pasaría como miembro de la Casa de Windsor en la finca de Sandringham, en Norfolk (Inglaterra).

‘Es muy contenida’, declaró el director del filme, Pablo Larraín a 'Deadline'. ‘Pasaron Navidad ahí durante muchos años y es ahí donde decidimos ambientar la película a principios de los años 90, pero no somos demasiado específicos. Es Nochebuena, Navidad y el día después de Navidad… Así entendemos qué es lo que ella quiere y qué hará’", afirmó y aclaró que el divorcio de la pareja, en 1996, y la trágica muerte de Diana, en 1997, no formarán parte de la historia. ‘Ella murió años después del momento en el cual nuestra historia está ambientada, de modo que no trataremos esos temas’, destaca. ‘Solo son tres días de su vida y en esa breve cantidad de tiempo, eres capaz de tener una mayor y más amplia perspectiva de quién era ella. Todos sabemos cuál fue su destino… Y no necesitamos llegar a ese punto’, matizó y añadió: "Stewart 'puede ser muy misteriosa y muy frágil y, también puede ser muy fuerte, lo cual es justamente lo que necesitamos… Es hermoso ver la manera en que respondió al guion y cómo está abordando al personaje".

La estrella californiana, que es imagen de Chanel y también fue embajadora de Misaria de la esencia 'Florabotanica' de Balenciaga, nunca ha ocultado sus miedos a la hora de interpretar a la madre de los príncipes Guillermo y Enrique. Dudas que Stewart ya insinuó el pasado mes de enero cuando publicó su primera imagen caracterizada de Diana. Una instantánea que impactó por su enorme parecido y que además, guardaba semejanza con el conjunto de Chanel: camisa negra a juego con sombrero de redecilla y abrigo de tweed rojo, que llevó Diana en un servicio religioso en Sandringham el día de Navidad de 1991.

.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kristen Stewart (@kristenstewartx)

"Quiero conocerla a fondo, ser ella"

Así lo desveló en una entrevista para la revista 'InStyle', donde reconoció que lo que más miedo le daba de meterse en la piel de la difunta princesa era precisamente eso, hablar como ella. “El acento de Diana es lo que más me intimida. La gente conoce su voz, que era muy distintiva y muy particular. Y aunque no empezamos a rodar hasta mediados de enero, yo ya estoy trabajando en ello. De hecho, tengo un 'coach' especializado en dialecto que me está ayudando mucho con esto”, reconoció.

“Además de eso, ahora mismo ya he leído tres biografías distintas de Diana para investigar sobre su vida. Bueno, dos y media. Espero terminar con la que estoy antes de empezar el rodaje”, explicaba dejando claro que no solo se ceñirá al guion para dar vida al personaje.

“Esta es una de las historias más tristes que han existido. Por eso no quiero simplemente interpretar a Diana. Quiero conocerla a fondo, ser ella. De hecho, no había estado así de emocionada por un papel en mi vida”, expresó Stewart, que compartirá plató junto a Timothy Spall, Sally Hawkins, Olga Hellsing, Thomas Douglas y Sean Harris, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kristen Stewart (@kristenstewartx)

No hay duda que Diana de Gales es uno de esos personajes que han alcanzando el estatus de icono en el imaginario pop estadounidense y que destacados directores se han inspirado en su figura, como es el caso del cineasta Pablo Larraín.

De este modo, Stewart se une a la larga lista de actrices que han interpretado a 'la princesa del pueblo', desde Naomi Watts en la cinta 'Diana' (2013) a Genevieve O’Reilly en 'Diana: Los últimos días de una princesa' (2007; la británica Emma Corrin, que se puso en la piel de la princesa en la cuarta temporada de 'The Crown' de Netflix, y Elizabeth Debick, que tomó el lugar de Corrin en las últimas temporadas de la exitosa serie.