La lección de responsabilidad fiscal de Ibai Llanos triunfa en las redes

En la comunidad de Twitch, Ibai Llanos es noticia cada día. Ya sea por algún divertido comentario, por sus inigualables reacciones a vídeos que llevan años en internet o por tener a invitados tan variados que van desde Frank de la Jungla a C.Tangana, el joven youtuber bilbaíno, de 25 años, se levanta muchísimas mañanas estando en boca de miles de espectadores. Algunas veces incluso consigue ir más allá y genera un contenido tan viral que llega a todo tipo de personas, incluso días después de que haya sido publicado. Pues bien, de nuevo Ibai lo ha vuelto hacer, y con un vídeo que ya lleva un tiempo en las redes. Su mensaje de poco más de dos minutos sobre los impuestos y los creadores de contenido ha llegado incluso a los políticos de nuestro país.

Estos 2' hacen más que 40 años de campañas tributarias.



La comunicación está cambiando y gente como @IbaiLlanos lidera ese cambio. pic.twitter.com/53UraAVje8 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 12, 2021

Gabriel Rufián se ha hecho eco de las palabras de Ibai, compartiendo los historias que el 'streamer' subió en su Instagram hace un par de meses. Según Rufián, el breve pero directo mensaje del 'youtuber' tiene más poder comunicativo que 40 años de campañas tributarias. El diputado de ERC ha remarcado que la comunicación está en un proceso de cambio y que gente como Ibai son los líderes de esta evolución.

En su contundente exposición, el joven vasco argumenta que "es normal que a la gente que gane mucha pasta le quieten muchísimo dinero, y más quizá que les deberían quitar. Y menos les deberían quitar a los que ganan dos mil, mil quinientos o menos". El streamer se sincera, y pone como ejemplo a su humilde familia, deseando que "ojalá a esa gente le quitasen menos impuestos". Ibai quiere dejar claro que al final, es decisión de cada uno donde tributar, siempre que se haga dentro de la legalidad. Para él, no es problema hacerlo en España; "Yo vivo de puta madre, a mí me da igual que me quiten la mitad. Si no me he ido a Andorra es porque no me ha salido de los cojones".

Ibai, con quien como tantos otros creadores de contenido, cuenta con una base de detractores, confiesa en ese alegato que nota "una rabia brutal hacia todos los YouTubers"." La diferencia entre Andorra y España asusta, y en nuestra situación, la mayoría de los que criticáis os iríais allí". El bilbaíno se ha mentido siempre fiel a la idea que tenía antes de la inmensurable fama que tiene ahora. En un hilo de Twitter escrito en el 2018, mostró su posicionamiento respecto al tema de los impuestos, y dejó claro que sentía que su dinero podía aportar más allá del bien individual.