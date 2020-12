Madonna se tatúa por primera vez a los 62 años

Madonna es siempre única. Hasta para hacerse un tatuaje. A los 62 años, como dice una de las frases de su famoso tema ‘Like a Virgin’, se ha - “inked for the first time” (tatuado por primera vez). La diva ha compartido todo el proceso en su Instagram, desde su primer encuentro con el tatuador East Iz hasta que ha abandonado el local de Hollywood con la piel ya marcada, en un elegante coche antiguo y curiosamente, un cartel de Rosalía en el fondo.

Como una de las grandes estrellas del pop de todos los tiempos, Madonna está atenta a cualquier detalle. En una de las imágenes se puede apreciar una figura de la virgen María, la ‘Madonna’, al lado del diseño de un tatuaje de una rosa, uno de los símbolos para representar a la virgen. En otra, vemos las mismas referencias pero en cuadros. Parce que Madonna tenía bajo control hasta la decoración del Shamrock Social Club, donde se han tatuado otros famosos como Adele, Johnny Depp, Rihanna o David Beckham.

