Mai Meneses relata la ruptura de Nena Daconte, 10 años después

En el mundo de la música han sido habituales los dúos que han compartido carrera profesional y personal, con un éxito artístico sobresaliente, pero con una tormentosa vida sentimental. Ike y Tina Turner y Sonny Bono y Cher son casos paradigmáticos. En el panorama doméstico podemos encontrar a Mai Meneses y Kim Fanlo, integrantes del grupo Nena Daconte.

Después de cinco años convivencia, dos discos en común, múltiples nominaciones, varios premios musicales, Ondas incluido, y pelotazos como ‘Tenía tanto que darte'' y En qué estrella estará', en el 2010 Mai Y Kim deciden poner fin a su relación personal y profesional. Una decisión de Mai, que alegó en aquel momento “que ya no había compenetración artística” como motivo de la ruptura.

Diez años después

Ahora, una década después, la compositora, y cantante madrileña de 43 años ha decidió relatar una nueva versión de la separación a través de su cuenta de Instagram.

“Siempre me sentí culpable por no haber sabido manejar las emociones que acabaron desembocando en aquella separación. Demasiado ego, demasiada inseguridad. Me sentí recriminada desde fuera por no ser suficientemente madura emocionalmente. Y me lo hicieron pagar. Y me dolió porque era lo mismo que pensaba yo de mí misma”, asegura Mai junto a una foto suya tocando la guitarra.

Pero la artista también ha mostrado una serie de dibujos a modo de historieta en los que relata los inicios del dúo, sus momentos de gloria y la separación final, en los que Mai deja entrever que nunca se sintió querida ni valorada ni personal ni artisticamente y que al finalmente tuvo que abandonar a Kim por pura supervivencia emocional.

Dibujo de Mia en el que explica sus primeros contactos con la industria musical.

"Tuve que salir corriendo para que no me llevara la ola por delante. A eso se llama sobrevivir, aunque nunca más volviera a tener éxito en la música. Eso era secundario, muy secundario. Dinero, fama, reconocimiento... Están bien, claro, pero la salud es lo primero", añade la cantante.

El momento del éxito y el reconocimiento visto por la compositora.

Meneses también relata los motivos para explicar 10 años después la ruptura “Solo quiero avanzar dejando las cosas ordenadas por ahí atrás. Desenredar ese nudo de lo que no se había dicho” asegurando que “las emociones hay que airearlas, nada de esconderlas o reprimirlas, que si no “te va a doler toda la vida”.

Finalmente, Mia relata con un par de dibujos más como nunca se sintió valorada por su pareja e incluso por los músicos de su banda y su posterior separación de Fanlo, en un dibujo en el que Kim le reprocha su marcha con un «a dónde te crees que vas sin mí» y la amenaza con llevarla a los tribunales y con contarle a todo el mundo "lo mala que eres".

Pasados 10 años, parece que Mai Meneses quiere pasar cuentas con el pasado, o al menos cerrar un periodo de su vida de una forma diferente y terapéutica, dibujando.