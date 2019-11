Marie Kondo, después de ordenar ahora toca comprar

La gurú del orden, la japonesa Marie Kondo (Tokio, 9 de octubre de 1984), ha encontrado un nuevo enfoque para catapultar aún más si cabe su famoso imperio basado en la organización del hogar, tema del que ha vendido 11 millones de libros y que la ha llevado a protagonizar uno de los 'realities' más vistos en Netflix. Tras enseñarnos a deshacernos de los superfluo y quedarnos solo con los imprescindible -pero bien apiladito-, ahora nos invita a comprar un sinfín de complementos y productos para el hogar de lo más innecesarios. Hace unos días que ha levantado la persiana de su nueva tienda electrónica, donde si quieres te puedes hacer con un vaso para colocar cucharas¡por tan solo 275 dólares!

En el mismo espacio también se encuentran artículos de aromaterapia, cepillos de uñas (?), un diapasón.

Los precios oscilan entre los ocho dólares que cuesta un reposapalillos negro hasta los 275 dólares por el recipiente dorado de cobre, estaño y silicona en el que guardar las cucharas de palo para cocinar, como se ilustra en la imagen del producto. También llaman la atención otros objetos, como un par de babuchas de cuero de salón (206 $), una bolsa de mano con ramo de flores (42$), una fiambrera (70 $), un cuchillo de cobre (180 $), un cucharón (96$) o un palo para hacer un masaje Shiatsu (12$), en la foto siguiente.

RESPUESTA EN TWITTER

En Twitter varios usuarios han ironizado con el nuevo negocio de la empresaria: "primero te dijo que desecharas lo que posees y ahora quiere que repobles tu vida vacía con basura vagamente minimalista que, por supuesto, le debes comprar a ella".

Marie Kondo, who told you to throw away everything you own, apparently wants you to repopulate your now empty life with vaguely minimalist-looking junk that you, of course, buy from her. #hoarderforfuckinglife #youcantrytopryalltheuselessshitialreadyownoutofmycolddeadhands https://t.co/lTIJr0jEHo