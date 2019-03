Miki denuncia amenazas y acoso en las redes

Muchos son los famosos que han denunciado los insultos, e incluso amenazas, que reciben en las redes sociales. Entre ellos también está ahora Miki, el próximo representante de TVE en Eurovisión, que ha decidido mostrar algunos de los desagradables mensajes que recibe en uno de sus últimos 'stories' de Instagram.

El artista catalán, que interpretará la canción 'La venda' en el próximo festival europeo de la canción, publicó la captura de pantalla del mensaje con este texto: "Nunca hago esto. Pero hoy me apetece. Y no voy a borrar el nombre de usuario. Porque ya que es tan valiente seguro que no le importa. Y sé que esto es darle importancia a uno comentario de cada 1.000 pero mira....".

MUESTRAS DE APOYO

A raíz de la publicación del mensaje, el exconcursante de 'Operación Triunfo 2018' recibió gran cantidad de muestras de apoyo, algo que él agradeció en Twitter, aunque volvió a insistir en que no le afectan los insultos.

"Me afectan 0 estos comentarios. Pero me apetecía compartir el tipo de comentarios que recibimos cada día. Y repito Es uno de cada mil!", escribió.