Muere Abby Dalton, la 'hija' de la malvada Angela Channing en 'Falcon Crest'

La actriz estadounidense Abby Dalton, conocida principalmente por su papel de Julia Cumson en la famosa serie 'Falcon Crest' (1981-1990), falleció a los 88 años en Los Ángeles (EEUU).

Sus familiares aseguraron hoy a medios estadounidenses que Dalton murió el pasado 23 de noviembre tras haber padecido una larga enfermedad.

Dalton (Las Vegas, EEUU, 1932) dio vida en las seis primeras temporadas de 'Falcon Crest' a Julia Cumson, que era hija de la memorable y malvada Angela Channing (Jane Wyman).

Con mil intrigas y giros de guion tan insospechados como disparatados, esta serie sobre la agria rivalidad de dos familias dedicadas a la explotación vitícola triunfó más allá de Estados Unidos y fue muy popular en países como España.

Al margen de su participación en 'Falcon Crest', Dalton desarrolló una larga carrera interpretativa, enfocada sobre todo en la televisión, que comenzó en los años 50.

Su primer papel de importancia en la pequeña pantalla llegó con 'Hennesey' (1959-1962), una serie que le dio su primera y única nominación en los Emmy como mejor actriz de reparto de una producción televisiva.

Poco después también dejó huella en otra serie como 'The Joey Bishop Show' (1962-1965).

En cuanto al cine, donde dio los primeros pasos de su trayectoria, Dalton destacó por sus apariciones en cintas del legendario cineasta Roger Corman como 'Rock All Night' o 'The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent' (ambas de 1957).