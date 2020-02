Naomi Seibt, la anti-Greta que niega el cambio climático

Como en un cómic de Marvel, a Greta Thunberg le ha salido una archienemiga casi de su misma edad, también rubia, elocuente y europea. Se trata de Naomi Seibt, una joven alemana de 19 años que se ha hecho famosa en Youtube por sus vídeos criticando la "ideología despreciablemente antihumana"de los activistas contra el cambio climático, ya que su juicio "exageran" y son unos "alarmistas".

Seibt asegura que una vez creyó que el mundo estaba sumido en una crisis global y hasta llegó a probar el activismo climático juvenil de las huelgas estudiantiles impulsadas por Thunberg, los 'Fridays for Future'. Sin embargo, ahora lo ha dejado y se ha pasado al otro bando. Ahora juega en la beligerante Liga de los Negacionistas. Por eso en la red ya se la conoce como la anti-Greta.

Con canal propio en Youtube desde mayo y varios artículos en la prensa alemana, la chica ya ha llamado la atención al otro lado del charco. 'The Washington Post' le acaba de dedicar un extenso perfil a la 'youtuber' alemana que reside en la ciudad germana de Munster (al oeste del país). Cuenta la cabecera que la chica le ha venido que ni pintada a un grupo de expertos liberales de Chicago, reunidos en el Heartland Institute, que tiene mano directa en la Administración de Trump. Dicho organismo ha fichado a la joven para que participe en sus campañas negacionistas.

"Naomi Seibt vs. Greta Thunberg: ¿En quién debemos confiar?", se pregunta el Instituto Heartland en un vídeo en el que toma posiciones antes de que esta misma semana la joven negacionista alemana haga su debut en tierras norteamericanas participando en la Conferencia de Acción Política Conservadora que se celebra esta semana en Washington.

Fundado en 1984 y financiado en gran parte por donaciones anónimas, el instituto Heartland se centra en políticas públicas si bien en la última década se ha enfocado más en combatir en los que luchan contra el cambio climático.

COPIA DE UN ICONO GLOBAL

"A los escépticos del clima les es difícil competir con el atractivo juvenil del fenómeno global Greta Thunberg, pero quizá hayan encontrado una respuesta para ella: la anti-Greta", señala 'The Washington Post'. Desde que en el 2015, con 15 años, iniciara su protesta, Greta ha impulsado manifestaciones juveniles en todo el mundo, el año pasado estuvo en la quiniela al Premio Nobel de la Paz y fue nombrada 'Persona del Año' por la revista 'Time' (la persona más joven en lograr ese honor). Además, ante los líderes mundiales reunidos el pasado verano en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York pronunció su famoso discurso '¿Cómo os atrevéis?', en el que reprochó a los políticos que miren "para otro lado" mientras "la gente sufre y muere" y "se destruyen ecosistemas". "Me habéis robado los sueños y la infancia", les gritó la vehemente adolescente.

Seibt asegura que Greta exagera en sus cálculos. En un vídeo publicado en la web del Heartland Institute asegura, con la mirada clavada en la cámara, muy al estilo Greta: "No quiero que entres en pánico. Quiero que pienses". Y hasta emula a su rival tocándose la barbilla de la misma forma.

Naomi, a la que no le gusta que le llamen 'anti-Greta', prefiere los calificativos de "liberal" y "climática realista". No discute que las emisiones de efecto invernadero están calentando el planeta, pero asegura que el impacto no es tan grande como dicen los científicos. Basándose en su propia opinión, y sin importarle los numerosos informes científicos que confirman lo contrario desde mediados del siglo XX, espeta: "¿Las emisiones de CO2 causadas por el hombre tienen tanto impacto en el clima? Creo que es ridículo creerlo".

"Tengo buenas noticias para ti. El mundo no se está acabando debido al cambio climático", augura Seibt en otro vídeo. "El alarmismo climático nos dice que nosotros, los humanos, estamos destruyendo el planeta y que nosotros, especialmente los jóvenes, no tenemos futuro", lamenta en sus conferencias.

NI FEMINISMO NI INMIGRACIÓN

En su canal de Youtube, Naomi Seibt también rechaza el feminismo y la inmigración, por eso los medios alemanes la describen como una simpatizante de la Alternativa Nacionalista para Alemania (AfD), partido de derechas que quiere combatir "la invasión de extranjeros". La joven niega ser miembro de esta agrupación pero admite haber hablado recientemente en un evento organizado por este partido.

Fue en esta conferencia del pasado noviembre en Múnich donde James Taylor, director del Centro Arthur B. Robinson de Política Climática y Ambiental del Heartland Institute, vio en acción a la joven Seibt. Y decidió ficharla para promover el torticero 'realismo climático' de su institución. Afortunadamente, entre ambas jóvenes dista un abismo, mientras la joven alemana no llega ni a 50.000 seguidores en la red, a Thunberg la avalan varios millones.