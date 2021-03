La nieta de la reina Isabel II da a luz en el baño de su casa

Zara y Mike Tindall han anunciado el nacimiento de su tercer hijo, un niño al que han llamado Lucas Philip. Tal y como ha desvelado el feliz padre, su mujer tuvo que dar a luz en el baño de su propia casa al no poder salir a tiempo hacia el hospital. "Corrí al gimnasio, agarré una colchoneta, me metí en el baño y puse la colchoneta y toallas en el suelo", explicó el marido de Zara, nieta de la reina Isabel II.

"Como todo hombre dice, mi mujer fue una guerrera. Como siempre, las mujeres lo son", dijo y añadió: "Lo mejor de nacer en casa es que tan pronto como (el bebé) está bien envuelto, ya puede estar piel contra piel, directamente en el piso de abajo, en la sala de la televisión, con el golf puesto", concluye.

El matrimonio anunció el pasado mes de diciembre que esperaban su tercer hijo. Fue a través de 'The Good, The Bad & The Rugby', el podcast que presenta Mike Tindall. "Ha sido una buena semana para mí, el tercer Tindall está en camino", dijo.

La hija de la princesa Ana y el capitán Mark Phillips ya tiene dos hijas más con Mike Tindall: Mia Grace, de 6 años, y Lena Elizabeth, de 2.