La nueva vida de Macaulay Culkin, el padre primerizo vuelve al set de rodaje

Macaulay Culkin, una de las estrellas infantiles más famosas de todos los tiempos, se ha convertido en padre. El actor y su pareja, la también actriz Brenda Song, han llamado al bebé Dakota Song Culkin. El representante del protagonista la saga de los 90 de 'Solo en casa' ha confirmado que el nacimiento se produjo el pasado 5 de abril en Los Ángeles.

Culkin, de 40 años, y Song, de 33, han elegido ese nombre en honor a la hermana del actor, quien murió a los 29 años después de que la atropellasen en una autopista de Los Ángeles, California, en el 2008. "Estamos muy contentos", han expresado los nuevos padres a la revista estadounidense 'Esquire' al confirmar la buena nueva.

La pareja se conoció en el set de rodaje de 'Changeland', en Tailandia en 2017, y no se han separado desde entonces. En 2019, Culkin habló de su pasado como exestrella infantil y sobre sus intenciones de formar una familia con Brenda durante una aparición en el podcast 'The Joe Rogan Experience'. Ahora, poco más de un año después de estas declaraciones, sus deseos se han hecho realidad.

Además, avanzó que su intención no era parar ahí, sino poder formar una gran familia. "Probablemente tengamos algunos bebés", dijo entre risas. Quiero decir, estamos practicando para ello", comentó el protagonista de 'Mi chica'. "Ella es asiática, así que voy a tener bebés asiáticos. Va a ser adorable, un montón de Sean Lennon corriendo por la casa, eso es lo que estoy buscando", remató el actor, refiriéndose al hijo del miembro de los Beatles, John Lennon, y Yoko Ono.

Por su parte, Song, antes de su noviazgo con Culkin, estuvo saliendo y llegó a comprometerse con Trace Cyrus, el hermano mayor de Miley Cyrus. El actor también mantuvo una larga relación de casi una década con la actriz Mila Kunis, desde el 2015 casada con Ashton Kutcher, con el que tiene dos hijos.

Culkin se puso en la piel de Kevin McAllister, el niño travieso que se queda solo en casa cuando su familia le olvida cuando marchan de viaje, en 1990. Entonces él tenía 9 años. Dos años después llegó la secuela, 'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York', en la que volvía a la carga junto al elenco original. Se hizo mundialmente famoso y con tan solo 14 años ya tenía una fortuna de 1 millón de dólares.

Kit Culkin, se convirtió en manager del chico pero lo único que hacía era exigir dinero en lugar de cuidar del bienestar de su hijo. "Todo lo que él intentó conseguir en su vida yo lo conseguí antes de tener 10 años", contó Macaulay durante una entrevista en el programa 'WTF', donde confesó que su padre soñaba con ser actor. "Yo le pedía un descanso, quería irme de vacaciones por primera vez en mi vida, y él no dejaba de firmar contratos para más películas. Nadie me escuchaba. Mi padre tenía una cama tamaño gigante y una televisión enorme y a mí me hacía dormir con mi hermano en el sillón", relató el actor, quien finalmente se emancipó de sus padres, a los que acusó de quererse quedar con su fortuna.

Encasillado en el mismo tipo de papeles, y harto de tener un paparazzi en cada esquina apuntándole -"Era tan famoso que no podías ir por la calle con él. Provocaba una extraña atracción. Los fans le gritaban, no sabían cómo actuar", describió su ex Kunis- decidió dejar su carrera interpretativa. Luego llegaron algunas adicciones, que la prensa amarilla amplificó. Siendo fieles a la verdad, el joven fue detenido por posesión de drogas en 2004. Sin embargo, al protagonista de 'Solo en casa' le colgaron el sambenito de "adicto" para los resto. Incluso llegó a hacerse viral en 2012 una noticia en la que decía que los médicos solo le daban seis meses de vida. Por aquel entonces estaba interesado en la música y formó el grupo de rock Pizza Underground, en el que junto a unos amigos versionaban a la Velvet Underground pero aderezando las letras con la palabra pizza y todo tipo de platos italianos. Todo por reírse de la fama del niño Macaulay Culkin que fue.

De ahí también el cameo en 'Zoolander 2' (2016), interpretándose a sí mismo. O sus pequeños papeles en anuncios, como el del asistente de voz de Google, una revisión resumida y coñona de 'Solo en casa' veintiocho años después.

