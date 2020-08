Obama, 40 veces más rico que antes de ser presidente

Según una estimación hecha por GoBankingRates, Barack Obama, que el pasado martes cumplió los 49 años, tiene hoy en día un patrimonio neto de 40 millones de dólares (unos 34 millones de euros), muy lejos de los 1,3 millones que declaró cuando alcanzó la presidencia, y aunque casi la mitad de esa fortuna la hizo durante los ocho años que ocupó el cargo de presidente y con ayuda de su esposa, Michelle, la otra mitad la han conseguido ya fuera del cargo y gracias a la habilidad que tiene el matrimonio para rentabilizar su paso por la Casa Blanca. El matrimonio es una marca en sí.

Barack Obama cobra una pensión como expresidente de casi 190.000 euros anuales, pero este ingreso es el menor de sus emolumentos si se tiene en cuenta que por cada una de sus intervenciones como conferenciante recibe alrededor de 350.000 euros. Su faceta de escritor también le proporciona otra parte importante de sus emolumentos. Según 'Forbes', de 2005 a 2016 Obama recibió 15,6 millones de dólares en anticipos y derechos de autor por 'La audacia de la esperanza' y 'A ti te canto: una carta a mis hijas', y también por 'Sueños de mi padre', su primer libro de memorias.

Michelle ha conseguido generar también ingresos millonarios. 'Mi historia', se ha convertido en el libro de memorias más vendido de la historia y durante los actos de promoción el público la trató como si fuera una auténtica estrella de rock. A finales del año pasado, Michelle lanzó una nueva publicación, 'Becoming: A guide journal for discovering your voice', La suma total de los contratos de sus libros de memorias han generado a la pareja una cifra récord, alrededor de 59 millones de euros. Según los mismos datos del estudio realizado en 2019 por GoBankingRates, Michelle Obama cobra alrededor de 200.000 euros por cada una de sus conferencias o discursos públicos.