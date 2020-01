Los Obama derriten la redes

La estética es ochentera, al más puro estilo fotomatón, en blanco y negro. Pero no la realización y el resultado, donde todo está calibrado y medido al detalle. Y los que disparan son ellos –atención a la última foto, donde aparece la cámara–. El expresidente Barack Obama, que seguro está estos días pendiente del impeachment de Donald Trump, ha querido compartir con el mundo en Instagram, Facebook y Twitter estas fotos con su mujer, Michelle Obama, con motivo de su 56º aniversario. «En cada escena, eres mi estrella ¡Feliz cumpleaños baby!», escribe junto a las imágenes.

In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby! pic.twitter.com/hgMBhHasBj