Olivia Newton-John subasta su ropa en 'Grease'

La chaqueta de cuero y los pantalones a juego que Olivia Newton-John lució en el final de 'Grease' son uno de los mayores iconos de la famosa película musical de 1978 que la actriz protagonizó junto a John Travolta. A pesar de que han pasado más de 40 años de su estreno, el filme sigue contando con muchos fans, viendo la expectación que ha generado la subasta celebrada este fin de semana en la que se ha puesto a la venta el vestuario del personaje de Sandy, así como otros objetos de la película.

La ropa de cuero con la que Newton-John, que tiene ya 71 años, aparecía en la escena final de 'Grease' se ha vendido por 405.700 dólares (363.286 euros) en una subasta de la casa Julien's en Beverly Hills (Los Ángeles, EEUU), en la que también se pudo pujar por internet.

Junto a la mítica chaqueta que vestía mientras cantaba el tema 'You're the one that I want' se han vendido también otros artículos como la chaqueta rosa de las Pink Ladys, un guión de la película con anotaciones hechas a mano por la actriz y fotos originales de las pruebas de vestuario de Newton-John. El lote alcanzó en total los 2.400.000 millones de dólares (unos 2.150.000 euros).

CÁNCER DE MAMA

Julien's apuntó en un comunicado de prensa que los fondos obtenidos por la subasta de estas icónicas prendas se destinarán al Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre de Melbourne (Australia), un centro desde el que la actriz lleva años investigando y tratando el cáncer, una enfermedad que ella misma ha padecido.

El año pasado, la intérprete reveló que está luchando contra el cáncer por tercera vez desde que en 1992 le diagnosticaran un tumor de mama.