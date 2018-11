Una pastora dominicana: 'Cuando Jesucristo está en el hogar, hay buenos orgasmos'

Nosotros marchamos porque queremos que Jesucristo se posesione en el corazón de la gente porque cuando Jesucristo está en el hogar hay buenas relaciones conyugales, hay buenos orgasmos, hay buenas eyaculaciones. Con estas palabras se ha expresado la pastora dominicana que ha revolucionado las redes sociales con un vídeo.

Cuando Jesucristo está en el hogar normalmente la mujer no le dice un nombre al esposo, sino que le dice mi negro, le dice mi amor, se la oye decir. La religiosa, pastora dominicana, cuyo nombre se desconoce, aparece en un vídeo en medio de una caminata para evangelizar por sectores del municipio de San Cristóbal.

El evento, organizado por el Ministerio Evangelístico Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores de la Asamblea de Iglesias Cristianas, inició en el Monumento de los Constituyentes y reunió a muchas personas que pretendían atraer a la gente a jesucristo.

"MAMI CHULA"

En el vídeo, la pastora prosigue y argumenta que que cuando la presencia divina está en el hogar, el hombre le dice mami chula a la mujer, la mujer le dice papi al hombre y cuando por contra no está Jesucristo, las parejas se están llevando mal, los hijos están observando esto porque hace falta Jesús en el hogar.

para la religiosa, la falta de creencia es lo que conduce a la infidelidad: Y como Jesucristo falta en el hogar, la mujer le dice al hombre me duele la cabeza y el hombre le coje odio y dice me duele la cabeza, me duele la cabeza. Entonces, el hombre se va para la calle y se busca otra, pero cuando él se busca otra ya no la quiere a ella y ella entonces está celosa, explica.