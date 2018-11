Ponte de rojo y ayuda contra el sida

«Con tratamiento, el VIH es prácticamente indetectable. ¿Por qué seguimos excluyendo entonces a los enfermos de sida?», se pregunta Marc Gasol. «El 30% de la población que podría estar afectada por el virus del sida no lo sabe porque no se hace el examen, la prevención es el primer paso para detenerlo», explica Boris Izaguirre. «Jugar es cosa de niños. El sida no. Acabemos con él», dice Chenoa con una rosa roja. Son solo algunos de los famosos que se han sumado a la campaña de microdonativos que pretende recaudar fondos para la investigación que espera erradicar la enfermedad en un plazo inferior a una década. Proponen vestir de rojo para visibilizar la lucha contra el estigma de una enfermedad que, a día de hoy, sigue afectando a 35 millones de personas en todo el mundo. También se anima a subir una imagen con el hastag #Pontederojo en las redes durante la gala People in Red que se celebra hoy en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona y que se podrá seguir, a partir de las 19.30 horas, en www.peopleinred.tv.