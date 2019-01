El protagonista de 'Empire', hospitalizado por una agresión

El actor estadounidense Jussie Smollett, conocido por interpretar a Jamal Lyon en la serie 'Empire', ha sido hospitalizado tras sufrir una presunta agresión homófoba y racista en Chicago (EEUU), según ha informado el medio especializado en noticias de famosos 'TMZ'.

El Departamento de Policía de Chicago ha señalado que Smollett fue agredido hacia las dos de la madrugada del pasado martes, 29 de enero, en un establecimiento de comida rápida por dos hombres que le gritaron insultos racistas y homófobos.

Los agresores, que tenían la cara cubierta por máscaras, golpearon al actor, fracturándole una costilla, le arrojaron "una sustancia química" no identificada por las autoridades por el momento, e incluso le pusieron una cuerda alrededor del cuello.

POSUBLE CRIMEN DE ODIO

"Dada la seriedad de estas acusaciones, estamos tomando esta investigación muy seriamente y lo tratamos como un posible crimen de odio", afirmaron las autoridades.

Una fuente cercana al actor ha afirmado a 'TMZ' que los atacantes preguntaron a gritos si "era el maricón y negro de mierda de 'Empire'". Y, tras la agresión, dijeron: "This is MAGA country", es decir, "Esto es un país MAGA".

Çon estas palabras hacían referencia al eslogan de Donald Trump utilizado en las elecciones presidenciales que ganó en el 2016, siendo MAGA el acrónimo de "Make America Great Again", traducido como "Haz a Estados Unidos grande otra vez".

El actor de 'Empire' se está recuperando de la agresión y se encuentra en buen estado, según informa Efe. Tras pasar la noche en el Hospital Northwestern Memorial de Chicago, le han dado el alta este mismo martes.

HOMOSEXUALIDAD

Jussie Smollett reconoció públicamente que era homosexual en el 2015 en el programa de Ellen DeGeneres, y la propia presentadora lo ha recordado a través de sus redes sociales, enviando a él y a su familia "mucho amor".

Four years ago, @JussieSmollett came out on my show. I’m sending him and his family so much love today. ❤️