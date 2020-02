El quinto marido de Pamela Anderson asegura que se casó con él para pagar sus deudas

El efímero quinto marido de Pamela Anderson, el productor Jon Peters, cuyo matrimonio con la actriz duró solo 12 días, no ha tardado en responder a las acusaciones de la exvigilante de la playa sobre su supuesta faceta de controlador y ha contraatacado asegurando que la actriz se casó con él solo para pagar sus deudas. "Dejé todo por Pam. Ella debía 200.000 dólares (más de 180.000 euros) en facturas y no tenía forma de pagarlo. Así que lo hice y este es el agradecimiento que he recibido. No hay más tonto que un viejo tonto", ha contado el productor al portal 'Page Six'. También ha añadido, que de paso con su dinero la actriz ha renovado también su armario.

El productor y la actriz se casaron el pasado 20 de enero y a principios de febrero ella anunció la separación. Según fuentes cercanas a la intérprete, la relación se acabó porque él era un manipulador. Algo que él niega y revela que él mismo fue quien le solicitó el divorcio a través de un mensaje de texto. "Todo este asunto del matrimonio con abogados y deudas me ha asustado. Me hizo darme cuenta de que a los 74 años necesito una vida tranquila y sencilla", cuenta. El productor también desmiente que fuera él quien pidió la mano de Pamela Anderson pues, dice, él estaba saliendo con otra mujer cuando la actriz le propuso comenzar una relación.