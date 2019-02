El rap de Vox que arrasa en las redes sociales: "Like a Vox"

"Tus ojos lanzan misiles, tu fuerza es descomunal, quiero verte en más desfiles, eres todo un semental", le canta la artista Sofía Rincón, al líder de Vox, Santiago Abascal, en un rap de cerca de 4 minutos llamado "Like a Vox".

El rap, que en apenas dos días ha acumulado más de 40.000 visitas, va tratando una a una polémicas que ha protagonizado el partido de ultraderecha y va haciendo referencia a otos políticos y partidos, como Pedro Sánchez, Pablo Casado o Albert Rivera.

La canción, más allá de referirse a sus adversarios políticos, repasa también la situación en Cataluña: "¿Qué dice Puigdemont? No lo entiendo porque yo siempre subo al escenario con un diccionario Vox". E incluso a la inmigración: "En tu pecho hay una 'S' como la de Supermán. Cuando quieras un buen plan, no me metas el Islam".

Del mismo modo, en el single, Sofía Rincón ironiza sobre el famoso vídeo que utilizaron para la campaña de las elecciones andaluzas, en el que Abascal aparecía subido a un caballo. "Jineteando en tu caballo, por la sierra tú te vas. Pedro, Pablo, Albert, Casado, se han quedado muy atrás".