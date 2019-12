¿Rechaza Kate a Guillermo?

Kate Middleton (37 años) parece molesta cuando su esposo, el príncipe Guillermo (37), trata de rozarle el hombro y ella se aparta bruscamente. El incómodo momento está dando mucho que hablar, sobre todo en el Reino Unido, donde el pasado lunes la BBC emitió el programa 'A Berry Royal Christmas' al cual pertenece el viral.

La escena ocurre junto a la presentadora del espacio y varios voluntarios de las organizaciones benéficas de los Royal que trabajan durante el periodo navideño. Todos sentados alrededor de una mesa, con velitas encendidas y una chimenea de fondo.

Justo en la recta final del programa, con los cónyuges sentados conversando con los voluntarios, las cámaras captaron a Guillermo intentando colocar su mano sobre el hombro de la duquesa de Cambridge.

This #ABerryRoyalChristmas have obviously been edited as any doc would be and they decided to keep this very odd moment when Kate push away William hand on her I mean..... pic.twitter.com/87HOiuT6Mt

REACCIONES EN TWITTER

"¿Qué ha pasado aquí?", se han preguntado algunos tuiteros, que han calificado la escena de "incómoda". Algunos internautas también reclamaron que "deberían haberlo cortado!".

Otros, aportaron pruebas para preguntarse qué ha cambiado en el talente de la duquesa para rechazar una muestra de cariño de Guillermo cuando otras muchas veces en el pasado ella se ha mostrado próxima a él en público.

Kate is so professional that she won’t touch or allow herself to be touched by her husband while working. Except for all the times she did in the past... I wonder what changed 🤔 pic.twitter.com/6ij8BP8Djm