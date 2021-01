Los retoque estéticos The Weekend causan estupefacción

Someterse a una operación de cirugía estética para mejorar o rejuvenecer el aspecto siempre comporta la incertidumbre y el riesgo del resultado final. Son famosos los múltiples y exitosos retoques de Cher y Demi Moore, la favorecedora rinoplastia de Scarlett Johansson, los más discutibles de Nicole Kidman y Britney Spears y los absolutos fiascos rallando el esperpento de Melannie Griffith, Donatella Versace o Renée Zelweger.

A este último grupo se le ha unido recientemente Abel Makkonen Tesfaye, más conocido por su nombre artístico The Weeknd, que en su último vídeo 'Save your tears', canción de su reciente disco 'After Hours', aparece con el rostro grotescamente desfigurado: delgada nariz torcida, mejillas y labios hinchados, ojos amoratados e inquietantes cicatrices quirúrgicas, obra más propia de un aprendiz del doctor Frankenstein que de un contrastado y carísimo cirujano californiano.

Su aspecto ha causado revuelo en las redes sociales con cientos de comentarios y criticas y algún que otro meme. ¿Por qué The Weeknd se ve así en el video de Save Your Tears ?! No me gusta", aseguraba un fan horrorizado. Algunos internautas han especulado que era la respuesta del artista al ser desairado por los Premios Grammy 2021 ahora pospuestos, una circunstancia que aparentemente no lo ha dejado herido emocionalmente, pero si físicamente".

En Twitter se ha sugerido una nueva línea de trabajo del ganador de tres Grammy: interpretar al villano de Batman, The Joker, mientras que otros lo han comparado a Michael Jackson asegurando que The Weeknd es la "versión moderna" del fallecido cantante obsesionado con la cirugía.

Vendado en los American Music

Las primeras pistas de que el cantante canadiense de R&B Hip Hop de 30 años había pasado por el quirófano las dio él mismo cuando el pasado mes de noviembre acudió a la entrega de los American Music Award con el rostro totalmente vendado y lleno de apósitos, lo que causó la incredulidad general y el desasosiego de algunos de sus fans.

Pero amigos, hay poco de que preocuparse, o tal vez sí, porque todo ha sido un montaje, una estratagema comercia para publicitar la última canción del ex de Selena Gomez, con un vídeo en el que 'cantante Quasimodo' termina disparándose con una pistola que lanza papeles de colores.

Está por ver cuál será la próxima transformación física de The Weeknd, que actuará en la Super Bowl 2021 el próximo 7 de febrero, una cita muy dada al exceso y al gran espectáculo, pero poco proclive a los gestos transgresores.