Ricky Martin muestra el rostro de su hija

El cantante por fin presume de su hija Lucía, de siete meses. Aunque el puertorriqueño ya había utilizado su cuenta de Instagram para mostrar a la pequeña de la casa de espaldas, sus manitas y sus pies, dentro del cochecito... hasta ahora nunca había enseñado el rostro de la bebé, que adoptó junto a su pareja, el artista Jwan Yosef.

«Luz de mis ojos #Lucía», titula la foto el cantante de Livin la vida loca. En la imagen, la bebé, que vino al mundo la víspera de Navidad, el mismo día que el artista celebró su 47º cumpleaños, aparece en los brazos de Yosef. Este, de 35 años, también ha presumido de hija en su Instagram, con el título de Baby Lucia Martin-Yosef being the LIGHT she is [y unos emoticones de estrellas y un corazón].

Lucía tiene el pelo claro y los ojos verdes. Lleva un moño azul y una camisa verde con flores y una ranita con rayas salmón.

Desde que a finales de marzo del 2010 hiciera pública su homosexualidad a través de las redes sociales, Ricky Martin se ha convertido en un ejemplo de la visibilidad de la diversidad.

Con su anterior pareja, Carlos González, tuvo a los gemelos Matteo y Valentino gracias a un vientre de alquiler. Los niños cumplen justo este mes 11 años. En el 2018 se casó con su nueva pareja, el pintor sueco sirio.