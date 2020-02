Selena Gómez también se apunta al negocio 'makeup'

Selena Gómez ha empezado este 2020 con mucha fuerza. Tras publicar un nuevo y aclamado álbum, 'Rare' -el primero en cinco años-, ahora acaba de anunciar a través de Instagram que está a punto de lanzar su propia línea de maquillaje, a la que ha llamado 'Rare Beaty'.

La cantante y actriz, de 27 años, ha descrito el proyecto como algo "realmente emocionante y muy especial". "Esto es algo en lo que comencé a trabajar hace dos años. Encontré los socios correctos y el equipo adecuado... Y es importante para mí porque quería hacer una marca con la que todos se puedan sentir cómodos".

Rare Beauty se venderá en exclusiva en las tiendas de la cadena Sephora, primero, este verano, en las de Estados Unidos, México y Canadá, y el año que viene, a las de todo el mundo.

Selena, que es una de las más grandes 'influencers' de Instagram, con 167 millones de fans, subió un vídeo en el que aparece probando algunos de los pintalabios de la nueva marca, sombras de ojos y otros productos cosméticos. "Creo que Rare Beauty puede ser más que una marca de belleza. Quiero que todos dejemos de compararnos entre nosotros mismos y empecemos a aceptar nuestra propia excepcionalidad. No estamos definidos por una foto, un 'me gusta' o un comentario. Rare Beauty no va de cómo te ven los demás, sino de cómo te ves a ti mismo"

Según ha explicado la propia artista a 'WWD', parte del proceso de lanzamiento será colaborativo: "Quiero vuestra ayuda para construir la marca porque quiero que sea real: historias reales, personas reales".

Sin embargo, en su nueva empresa Gómez se ha rodeado de los especialistas más experimentados en el mundo de la cosmética. Al frente del proyecto, como director ejecutivo, estará Scott Friedman, que también ha trabajado para otras firmas como NYX Cosmetics y Bellami, gigantes en el sector.

Friedman ha señalada a la misma revista que la misión de Rare Beauty es dar forma a las conversaciones sobre belleza, autoaceptación y salud mental. "Trabajaremos para ayudar a las personas a sentirse más auténticamente conectadas entre sí y menos separadas en este mundo".

UN FILÓN PARA LAS 'CELEBRITIES'

Selena Gómez es la última celebridad en apuntarse al negocio de los cosméticos que tan buenos resultados le han dado, por ejemplo, a Rihanna. Su línea de 'makeup' Fenty Beaty, también de venta en Sephora, la ha convertido junto con su marca de ropa, en la artista musical más rica del mundo ('Forbes' publicó este verano que su fortuna sobrepasaba los 500 millones de euros), por delante de la mismísima Madonna, Céline Dion o Beyoncé (que ahora acaba de lanzar en colaboración con Adidas la colección de ropa deportiva y callejera Ivy Park).

Ver esta publicación en Instagram #florencebymills Una publicación compartida de florence by mills (@florencebymills) el 20 Ago, 2019 a las 6:03 PDT

Pero hay muchos más ejemplos. A la cabeza, la pequeña del clan Kardashian, Kylie Jenner, cuya cosmética vegana llegará a las perfumerías Douglas de España en mayo. En el 2016, con 18 años, lanzó Kylie Cosmetics, con la que se ha convertido en la "multimillonaria más joven del mundo", con un patrimonio superior a los 900 millones de euros, y en una de las 60 mujeres más ricas de EEUU, según 'Forbes'.

La actriz de 'Strangers Things' Millie Bobby Brown lanzó este agosto su marca de maquillaje, a la que bautizó como Florence by Mills, en honor a su bisabuela pero orientada a la Generación Z (certificación PETA, vegana, 'cruelty free'...). "Quería entrar en esta industria porque había un hueco en el mercado para los más jóvenes", explicó Eleven. La línea, cuyos precios oscilan entre 9 y 30 euros, destinará parte de los beneficios a la fundación Olivia Hope, amiga de Millie que falleció debido a la leucemia.

A finales de año la cantante Kesha lanzó Kesha Rose Beaty, también vegana, respetuosa con los animales y producida por HipDot Cosmetics.



El pasado verano Lady Gaga lanzó sus colores de bases, ojos, mejillas y pestañas con el nombre de Haus Labs. La línea también incluye lacas de uñas, exfoliantes corporales, limpiadores, fragancias y mascarillas.

Por su puesto, también tienen sus propias marcas 'celebrity' Kim Kardashian (KWW Beauty), la exSpice Girl Victoria Beckham (VB x Estée Lauder), la actriz Jessica Alba (Honest Beauty), la 'top' Miranda Kerr (Kora Organics) y las hermanas Mary y Ashley Olsen (Elizabeth & James).