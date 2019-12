Sharon Stone cuenta su fracaso en una aplicación de citas

Sharon Stone ha explicado su experiencia con una red de citas, después de ver bloqueado su perfil. "Me he metido en @Bumble y he visto que han cerrado mi cuenta. Algunos usuarios han denunciado que la del perfil podría no ser yo! ¿no estaréis exluyéndome? Dejadme volver a la colmena". Aclaremos que Bumble significa zumbido de abeja.

La protagonista de 'Instinto básico' ha compartido una captura de pantalla de la aplicación en la que se explica que la suspensión de su cuenta se debe a que varias personas que han dado con su perfil lo han denunciado alegando que es falso. Tras su mensaje, la intérprete ha recibido centenares de respuestas de sus seguidores, que se han mostrado incrédulos con que la mismísima Sharon Stone haya tenido que recurrir a aplicaciones de citas dada su popularidad y su atractivo. Algunos incluso pensaban que todo esto responde a algún tipo de publicidad encubierta.

"Si tú estás en Bumble no hay ninguna esperanza para el resto", "Bumble te cierra sus puertas pero yo te abro las de mi corazón" y "No me puedo creer que hagas este tipo de publicidad" han sido algunos de los comentarios más repetidos en Twitter.

Solucionado el problema, desde el perfil oficial de Bumble, sus portavoces han querido bromear con el error asegurando que la presencia de Sharon Stone entre los solteros de la aplicación ha sorprendido a muchos: "Nuestros usuarios han pensado que eras demasiado buena para ser verdad".