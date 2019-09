Susanna Griso la lía: "Twitter es un universo de borrachuzos a la tres de la madrugada"

Susanna Griso ha provocado un incendio en Twitter, situándose en líder de las críticas de los usuarios por una controvertida declaración que la propia presentadora ha expresado en ‘Espejo Público’ al asegurar que la red social es “un universo de borrachuzos. Dentro de un debate sobre la importancia de las redes y las corrientes de opinión que genera, Griso ha dicho: “Al final es un universo muy reducido de borrachuzos a las tres de la madrugada”. Entendiendo la polémica que podría generar, una de sus colaboradores ha matizado que en la red “hay de todo”. La presentadora, en cambio ha insistido: "No Pilar, es que es verdad".

La periodista ha tenido que hacer uso de Twitter para calmar los ánimos: "Antes de que se me malinterprete, he dicho que en las redes sociales hay una minoría que actúa como borrachuzos a las tres de la madrugada. Me refiero únicamente a quienes amenazan amparándose en el anonimato", ha aclarado, aunque para algunos ya era tarde.