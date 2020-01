Taylor Swift revela que su madre tiene un tumor cerebral

En una emotiva entrevista con la revista 'Variety', Taylor Swift ha revelado que su madre tiene un tumor cerebral. Andrea Swift está recibiendo quimioterapia para tratar su cáncer de mama y ahora, además, los doctores le han detectado el tumor en la cabeza.

Mientras filmaba un documental sobre su vida, 'Miss Americana', el diagnóstico empeoró. "Estaba en tratamiento cuando encontraron un tumor cerebral. Y los síntomas de lo que atraviesa una persona cuando tiene un tumor cerebral no se parecen en nada a lo que hemos pasado con su cáncer antes. Así que ha sido un momento realmente difícil para nosotros como familia", ha revelado la cantante, recientemente declara "artista de la década".

Precisamente fue la salud de su madre uno de los motivos principales por los que Swift ha limitado su próxima gira, 'Lover'; por ejemplo, en Estados Unidos solo ha programado cuatro conciertos antes de llegar a Europa, a finales de verano. "No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué tratamiento vamos a elegir. Simplemente, lo vamos haciendo sobre la marcha, por ahora esto es lo que está pasando en casa. Quiero encontrar una manera de hacer ambas cosas".

"Todo el mundo ama a su madre; todos tienen una madre importante" -afirma la artista, de 30 años, icono de toda una generación-. "Pero para mí ella es realmente la fuerza que me guía. Casi todas las decisiones que tomo, lo hablo primero con ella. Obviamente fue un gran problema hablar sobre su enfermedad".

SU DOCUMENTAL ABRIRÁ SUNDANCE

En el mismo reportaje, 'Variety' explica que el tratamiento del cáncer de Andrea Swift está documentado en 'Taylor Swift: Miss Americana', cinta producida por Netflix, que se estrenará este jueves, 23 de enero, en la apertura del Sundance Film Festival (a la plataforma en 'streaming' llegará el día 31).

No es la primera vez que la madre de Taylor Swift tiene cabida en su carrera artística. En el 2009, le dedicó la canción 'The Best Day'. En su nuevo álbum, 'Lover' además, aborda la incertidumbre po los problemas de salud de su madre en 'Soon I'll Get Better'.

En el documental que abrirá Sundance también se abordan otros temas, como su enemistad con Kanye West. Sin embargo, de su reciente disputa con Scooter Braun, sobre los derechos de sus canciones, no aparece ni un fotograma. Al margen de retratar cómo Swift ha logrado el estrellato global, el documental de Lana Wilson, cuán gradualmente, y a veces de mala gana, la cantante ha despertado políticamente y se ha convertido en activista contraria a los republicanos y al presidente Trump y, a su vez, en defensora y estandarte feminista y de la comunidad LGBTQ.

El documental toma prestado el título de una canción del último álbum de Swift, 'Miss Americana & the Heartbreak Prince', que es un tema de protesta. Toda la letra es una metáfora de cómo la estrella creció como una patriota sin rechistar y ha tenido que abandonar su ingenuidad por cumpla de Trump.