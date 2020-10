Tom Parker, de la boy band The Wanted, anuncia que tiene un cáncer cerebral

Tom Parker, el exintegrante de la boy band británica The Wanted, ha revelado que padece un cáncer terminal en estadio avanzado. El cantante, de 32 años, ha explicado a sus 142.000 seguidores de Instagram que ya ha comenzado a recibir tratamiento, y que él y sus esposa, Kelsey Hardwick, actualmente embarazada de ocho meses, han decidido hacer pública la noticia para concienciar de la enfermedad. La joven pareja, además, tiene otra hija de corta edad.

"Hola, chicos. Sabéis que ambos hemos estado ausentes en redes sociales durante algunas semanas y es hora de decir por qué. No hay una manera fácil de decir esto", escribe el artista junto a una imagen de su hija de 15 meses y de su esposa.

"Después de pensarlo mucho decidimos que, en lugar de mantenerlo en secreto, daríamos una entrevista para dar todos los detalles", apunta Parker, que asegura que están totalmente "devastados".

El diagnóstico llegó tras sufrir dos convulsiones el pasado verano. La primera fue en julio y, entonces, le pusieron en lista de espera para realizarle una resonancia magnética. A las seis semanas llegó el segundo episodio, mucho más grave, cuando estaban de vacaciones en Noruega.

Tal como el músico explica en la revista británica 'OK! Magazine', en el hospital le hicieron todo tipo de pruebas hasta que los doctores dieron con un tumor cerebral en estado muy avanzado, "el peor de los casos". Debido a las restricciones del covid-19, además, tuvo que recibir la noticia solo, sin la compañía de sus mujer o algún familiar cercano.

"Sabía que algo no iba bien, pero nunca esperé que fuera esto", cuenta Parker. "Corrieron la cortina alrededor de mi cama y me dijeron: 'Es un tumor cerebral'. Todo lo que pude pensar fue, 'Maldita sea'. Me quedé en estado de 'shock'. Es un glioblastoma en estadio cuatro y han dicho que es terminal. Es demasiado con lo que lidiar yo solo. Todavía no lo he procesado", asegura el cantante que antes de unirse a The Wanted, en el 2009, formó parte de la banda tributo a Take That conocida como Take That II.

Radio y quimioterapia

A pesar del mazazo, el músico y su mujer tratan de mantener una actitud positiva. Él ya está recibiendo sesiones de radioterapia y quimioterapia, y tal como explica en las redes, se someterá a tantas terapias disponibles estén a su alcance.

"Todos estamos absolutamente devastados, pero vamos a luchar contra esto hasta esto hasta el final. No queremos tristeza, solo queremos amor y positividad y juntos crearemos conciencia sobre esta terrible enfermedad y buscaremos todas las opciones de tratamiento disponibles. Va a ser una batalla dura, pero con el amor y el apoyo de todos vamos a vencerla. Tom y Kelsey", concluye.

Videoclip en Ibiza

Hace más de una década Tom Parker saltó a la fama con el grupo británico-irlandés The Wanted, que tuvo éxitos como 'Glad you came', que llegó al número 3 de la lista Billboard de EEUU y cuyo videoclip se grabó en las playas de Ibiza, o 'Heart vacancy'. En el 2012 la banda se encargó de la música original de 'Ice Age 4', con la canción 'Chasing the sun'.

Tras cinco años, la banda se disolvió y sus cinco integrantes siguieron sus carreras por separado. Por ejemplo, Parker dio vida a Danny Zuko en una gira del musical basado en 'Grease'. También ha participado en 'realities' como 'Masterchef Celebrity' en Gran Bretaña.