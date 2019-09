Úrsula Corberó da el salto a Hollywood

Úrsula Corberó, que ha alcanzado fama mundial gracias a la serie La casa de papel, dará el salto a Hollywood y formará parte del filme de acción de la saga G.I. Joe, según el medio especializado The Wrap. La actriz dará vida a The Baroness, un personaje femenino que en G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) interpretó Sienna Miller.

Aunque en esa cinta The Baroness era una villana, no está confirmado que el rol de la española siga sus pasos ya que la nueva entrega de G.I. Joe será una película derivada de la trama de la saga pero con actores nuevos y un enfoque diferente. Bajo el título Snake Eyes, esta nueva cinta se centrará en los orígenes del personaje de Snake Eyes, que en esta ocasión encarnará Henry Golding (Crazy Rich Asians, 2018).

Snake Eyes supone para Corberó una gran oportunidad para consolidar su proyección internacional después de que La casa de papel, lanzada por la cadena española Antena 3 y luego recuperada e impulsada a escala global por Netflix, se convirtiera en un auténtico fenómeno mundial de la pequeña pantalla.