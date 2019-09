Vestidos que traen cola

Si por algo será recordada la reciente edición de la Semana de la Moda de Londres es por el último numerito de Naomi Campbell. La modelo acudió a la gala benéfica Fashion for Relief ataviada con un vestido completamente blanco salvo por un falso agujero de bala salpicado de sangre, obra de la diseñadora nigeriana Mowalola Ogunlesi. Con su atrevido modelito, la top, el pasado 24 de septiembre, causó un gran revuelo e incluso fue denunciada por menospreciar a las víctimas de delitos con armas blancas y glamurizar la violencia. Pero la diosa de ébano no es la primera estrella que hace correr ríos de tinta con su look.

Por causas muy distintas, Lady Gaga, Miley Cyrus, Rihanna y Jennifer Lopez, entre otras celebridades, han recibido aluviones de críticas por los estilismos que han elegido para sus espectáculos e incluso para posar en la alfombra roja.

Sin duda, la reina de la excentricidad es Lady Gaga. Sus apariciones públicas y videoclips han sido objeto de controversia, aunque gran parte de sus detractores también tienen en cuenta su capacidad creativa.

Actualmente, la intérprete de Shallow luce una imagen menos impactante, pero todavía se recuerda el vestido que lució en el show de los Premios MTV del 2009, donde interpretó varias composiciones con el cuerpo ensangrentado, para luego terminar colgada de una soga.

Otro de sus polémicos vestuarios lo lució en la gala de los mismos premios en el 2010. La estrella del pop salió al escenario con un vestido confeccionado con carne cruda. Un diseño de Franc Fernández en el que se empleó más de 25 kilos de carne de ternera. Actualmente se expone, como si se tratara de una obra de arte, en el Rock and Roll Hall of Fame de Claveland.

Miley Cyrus, la reina del twerking, no solo enloquece a sus fans con los atrevidos movimientos de su baile, también es una experta en impactar con sus indumentarias. Durante años, desde que dejó de ser una adorable estrella Disney hasta que empezó una relación con su hoy exmarido, Liam Hemswort, la cantante se atrevió con todo, desde posar desnuda junto a su perro hasta vestirse con un desmesurado pene.

Rihanna tiene un armario tan variado como polémico. La diva de Barbados nunca ha presumido de ser una niña buena y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Sin ir más lejos, en los premios de el Consejo Anual de Diseñadores de Moda del 2014 posó con un diseño transparente, realizado con 216 mil cristales de Swarovski. Riri volvió a desatar controversia en la gala Met del 2018 tras aparecer con un vestuario inspirado en el catolicismo con una mitra en la cabeza.

Jennifer López lució un vestido con estampado de jungla, creado por Donatella Versace, para los Premios Grammy del año 2000. Una creación que se convirtió en una leyenda de la moda, así como en la consulta de búsqueda más popular que Google había experimentado hasta ese momento. Cuando el equipo de búsqueda se dio cuenta de que no podían mostrar directamente los resultados que la gente quería: una foto de JLo con el vestido verde, se inspiraron para crear Google Imágenes. Este modelo volvió a ser tendencia el pasado 20 de septiembre, durante la Fashion Week de Milán, Google hizo equipo con la propia Donatella y la cantante, para subir a la pasarela una nueva versión de la icónica propuesta 18 años después.