'Vogue Italia' pide ayuda para restaurar Venecia

Tres meses después de la catástrofe de Venecia, la ciudad de los canales sigue en estado de emergencia. El 12 de noviembre del 2019 asolaba una alta marea y fuertes vientos que asolaron gravementes a numerosos monumentos, museos, colegios , comercios y edificios como la Basílica de San Marcos. Desde entonces, la revista 'Vogue Italia' ha impulsado distintas acciones para ayudar y contribuir a la rehabilitación de la capital de la región véneta.

La última portada de la publicación está protagonizada por Vittoria Ceretti, la modelo italiana más mediática del momento, sosteniendo un cartel de piedra en el que se puede leer: 'Protect Venice' ('Protege Venecia') subida a una góndola, la joven invita a hacer donaciones con un número de cuenta bancaria que ha facilitado el propio Ayuntamiento de Venecia para recaudar fondos para la restauración de los daños.

"Decidimos dedicar el elemento más importante de una revista, su portada, al lanzamiento de un llamamiento internacional. 'Vogue Italia' es, de hecho, la revista italiana de mayor distribución fuera de Italia y forma parte de una red mundial que comprende 26 ediciones diferentes. Confiamos en que muchos lectores, no sólo italianos, contribuyan, dado que Venecia es un patrimonio universal", ha afirmado en un comunicado el editor jefe de 'Vogue Italia', Emanuele Farneti. "Este mes apoyamos el llamamiento del Consejo 'Keep Venice in your heart ('Mantén a Venecia en tu corazón') porque creemos que es correcto que la atención internacional no solo se centre en la tan necesaria salvaguarda del patrimonio artístico de la ciudad, sino también en los propios ciudadanos que sufrieron daños sustanciales en sus hogares y empresas", ha añadido Farneti.

Esta nueva iniciativa se produce después de que la edición del mes de enero se presentara con ilustraciones y sin fotografías, con el objetivo de reducir la huella de carbono de la revista. La cantidad ahorrada en los costes de producción se dedicó entonces a una fundación veneciana, Querini Stampalia, que resultó muy dañada por la marea alta del pasado mes de noviembre.