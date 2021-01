De Willyrex a El Rubius: Estos son los 'youtubers' que se han ido a Andorra

Resulta imposible poner en duda el auge de los creadores de contenido. Durante el 2020 creció exponencialmente su papel como fuente de entretenimiento, siendo el año de su consagración. En las primeras semanas del 2021, siguen demostrando que su importancia mediática no va a dejar de crecer. El año 2021 empezó fuerte, con TheGrefg juntando a casi dos millones y medio de espectadores en una retransmisión de Twitch, consiguiendo así un récord absoluto. El siguiente en poner la comunidad patas arriba fue Ibai, anunciando la creación de una marca propia que va a presentar en breve, y ahora, por si fuera poco, El Rubius ha anunciado que se va a vivir a Andorra.

Ibai, junto a Alexelcapo, ha sido uno de los pocos que se ha posicionado en contra de abandonar España buscando una mejor situación económica personal. El 'exilio' de los creadores de contenido ha vuelto a la actualidad con el récord de TheGrefg, llegando la cuestión al Congreso de los Diputados. La semana pasada, Gabriel Rufián se hacía suyo un discurso de Ibai Llanos sobre la responsabilidad de pagar impuestos. Ahora, con la mudanza de El Rubius, el regateo de los creadores de contenido a la Agencia Tributaria vuelve a estar de moda. Sin esconder que abandonar España le va a permitir ganar más dinero, El Rubius ha explicado que en parte se marcha para estar con sus amigos, que ya llevan un tiempo disfrutando de Andorra.

Yo no me quiero ir a andorra yo me quiero ir a Tailandia con Frank de la Jungla y su nutria chispitas quién se viene — Ibai (@IbaiLlanos) January 18, 2021

A los streamers y youtubers que seguís por España y estáis pensado ir a Andorra...Pensadlo otra vez, dadle un par de vueltas. Sí, ganaréis más dinero pero si estáis en la posición de que iros os sea rentable es que tenéis de sobra para vivir. Yo también lo pensé hace años. — Alexelcapo (@EvilAFM) January 17, 2021

WILLYREX ( GUILLERMO DÍAZ IBÁÑEZ, 27 AÑOS)

Conocido por muchos de sus amigos como "El papá de YouTube". Él fue el pionero de los 'gameplays', vídeos en los que se gravaba jugando partidas a la videoconsola y los subía a internet. Su habilidad a los mandos del de 'Call of Duty: Modern Warfare 2' le llevaron al éxito que le permitiría hacer contenido de todo tipo. Recientemente ha sido padre, siendo así uno de los primeros creadores de contenido que empezó como un niño y ahora es él quien tiene un hijo.

VEGETTA777 (ROBERTO DE LUQUE BATUECAS, 31 AÑOS)

La carrera de Vegetta siempre ha ido muy ligada a la de Willyrex. Tanto, que en 2014 ambos se fueron a vivir juntos a los Estados Unidos. Según ellos, se mudaron a Los Ángeles para "estar más cerca de los eventos", aunque ya muchos rumorearon que ese movimiento fue con una intención de buscar mejores condiciones fiscales. La aventura de 'Wigetta' - así se llamaba al dúo- por la ciudad de las estrellas fue muy corta, pero les valió para ganar una enorme cantidad de seguidores, en especial entre el público latinoamericano. Al volver, Willy y Vegetta se mudaron a Andorra, donde viven "puerta con puerta" y desde donde han seguido con sus negocios. En 2018, se convirtieron en socios mayoritarios de MAD Lions, uno de los mejores clubs de eSports.

No suelo meterme en estos temas pero creo que @wallstwolverine explica como son las cosas.

Veo tanto youtuber y streamer moralista que si dijera lo que sé de algunos de ellos agacharían la cabeza en vez de intentar dárselas de nuevos mesías. https://t.co/OAkGM2un3O — ♈️ Vegetta777 ♈️ (@vegetta777) January 18, 2021

THEGREFG (DAVID CÁNOVAS MARTÍNEZ, 23 AÑOS)

El rey de Twitch lleva en Andorra desde 2018, y pese a que ya ha dejado claros los motivos de su mudanza en varias ocasiones, ha vuelto a ser el foco de la polémica. Desde el momento en que decidió abandonar España, fue muy sincero con los motivos que lo llevaron a cambiar de residencia. "Si puedo ahorrar todo el dinero que pueda durante estos años, pues mejor que mejor. Y es todo legal. Andorra no es un paraíso fiscal ". El mismo año en que se marchó a Andorra, TheGrefg, especialmente conocido por sus vídeos de 'Fortnite' dejó caer en La Resistencia de David Broncano que tenía unos 2 millones de euros en el banco. Un año antes de eso, Grefg adquirió el Team Heretics, club referente en los 'shooters' (videojuegos de disparos).

LOLITO FDEZ (MANUEL FERNÁNDEZ, 30 AÑOS)

Si Grefg es uno de los jugadores de 'Fortnite' más populares del mundo, LOLiTO es uno de los mejores. Ganó dos veces el torneo de creadores de contenido organizado por El Rubius y llegó a participar en un torneo del E3, el evento más importante de los videojuegos. Saltó a la fama con los vídeos de sus impresionantes partidas, siendo conocido por muchos en 2018 cuando anunció, de forma bastante polémica, que se marchaba a Andorra. "A mí España me ha dado muy poco" dijo en uno de sus 'streams'. "En Andorra se pagan impuestos pero no te 'sablean' como aquí en España" .Al darse cuenta de que su mensaje no fue el más adecuado, el propio LOLiTO pidió disculpas por un mensaje "lamentable" según sus propias palabras. Siendo copropietario de Vodafone Giants, un equipo de eSports puntero en España la fortuna de LOLiTO está lejos de ser poca.

He sido claro y sincero pero mi mensaje ha sido totalmente lamentable y por eso pido disculpas, es todo lo que tengo que decir, buenas noches. — LOLiTO FDEZ (@LOLiTOFDEZ) June 20, 2018

ALEXBY11 (ALEJANDRO BRAVO YAÑEZ, 27 AÑOS)

Alexby es otro de los míticos creadores de contenido españoles. Empezó muy ligado a Willyrex, con un contenido muy competitivo, pero a medida que pasó el tiempo se acercó más hacia un producto enfocado al humor. Esto lo acercó a Rubius, uno de sus mejores amigos con el que ahora se va a mudar a Andorra. No van a vivir juntos, pero ambos han anunciado el cambio de hogar en pocas horas. De este modo, gana fuerza el argumento de El Rubius cuando dice que "Literalmente, todos mis amigos están allí", ya que en muchas ocasiones El Rubius y Alexby han grabado vídeos juntos, de modo que van a poder seguir trabajando en equipo.

ELMIILLOR (ELM CHERTO GALLOSTRÁ, 26 AÑOS)

Este mismo mes ElmiilloR ha cumplido un año viviendo en Andorra, y parece que se siente muy orgulloso de ello, ya que en su perfil de Twitter luce la bandera del Principado. Tras las elecciones generales del 10 de noviembre, se sinceró y dijo "Qué mejor momento para irme a vivir a Andorra que después de estas elecciones". ElmiilloR es uno de los streamers más populares en España del videojuego 'League of Legends', tanto por su habilidad con el teclado como por su sinceridad, y muchas veces, toxicidad. Es de aquellos que no tienen un pelo en la lengua y pocas veces deja de decir aquello que le pasa por la cabeza. De hecho, en las últimas horas, ha aprovechado la polémica generada por la nueva residencia de El Rubius para mofarse de los detractores.

EL RUBIUS (RUBÉN DOBLAS GUNDERSEN, 30 AÑOS)

Antes de la irrupción de Ibai Llanos, El Rubius era quien tenía el foco mediático siempre encima de su cabeza. En 2018, cuando ya llevaba unos años en lo más alto, decidió tomarse un descanso en la creación de contenido. "Cada vez siento más y más presión y me pongo más nervioso y me cuesta más respirar" Confesó Rubén. "Me dan bajones y en algunos directos he tenido que acabar súper pronto porque sentía que me desmayaba por los nervios de intentar ser la mejor versión de mí . Tras cuatro meses de desconexión, volvió para centrarse en hacer directos por delante de vídeos y así ha seguido hasta ahora. La comunidad de su Twitch ha crecido sin parar, y delante de ellos anunció su decisión de irse a Andorra.