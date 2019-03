"Abróchense los cinturones", afirma un vicepresidente de la UE sobre el 'brexit'

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Empleo, Crecimiento, Inversiones y Competitividad, Jyrki Katainen, instó hoy a "abrocharse el cinturón" ante el voto de esta noche en la Cámara de los Comunes sobre el acuerdo del 'brexit' tras los cambios de última hora. "Dependiendo del voto en la Cámara de los Comunes, o nos movemos hacia una salida ordenada o el 'brexit' duro estará más cerca que nunca. Mantengan sus manos en el volante, miren hacia delante y abróchense el cinturón", soltó Katainen dando casi por sentado que May volverá a perder la votación. Katainen hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de los comisarios europeos, donde se abordó el estado de las negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE.

El comisario finlandés apuntó a que el mecanismo aprobado el lunes en una reunión nocturna entre el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, que pretendía sortear las dudas que genera en los diputados británicos la salvaguarda británica, no reabre el acuerdo de salida que la contiene, sino que "aporta clarificaciones".

DISTINTOS SECTORES

Además, señaló que no se han adoptado nuevas medidas de contingencia ante un posible 'brexit' sin acuerdo más allá de las aprobadas en los dos primeros meses del 2019, que cubren sectores como la aviación, el transporte por carretera o las aduanas, entre otros.

Tanto el grupo de diputados conservadores euroescépticos como el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), socio del Gobierno británico, se han mostrado descontentos ante el acuerdo entre May y Juncker. El abogado del Gobierno británico, Geoffrey Cox, ha determinado que, bajo el nuevo sistema, el riesgo legal de que el Reino Unido permanezca indefinidamente en la controvertida salvaguarda permanece "sin cambios".

LA POSTURA DE ESPAÑA

Sobre la cuestión de la frontera con Irlanda también se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación español, Josep Borrell, quien ha asegurado que las garantías que la Unión ha dado a la primera ministra británica sobre la llamada 'salvaguarda irlandesa' son "exactamente igual" de vinculantes que las que recibió España para asegurarse que ningún acuerdo con el Reino Unido afectaría a Gibraltar sin el visto bueno de Madrid.

"Cuando hicimos las declaraciones sobre Gibraltar, May y la oposición en España nos dijeron que aquello era papel mojado, que no servía para nada, ahora se hace exactamente lo mismo", ha dicho Borrell. Y ha agregado: "No se modifica el texto del Tratado pero se hace una declaración conjunta. Todo el mundo aplaude diciendo que es legalmente vinculante, tan legalmente vinculante como era la nuestra, exactamente igual", ha zanjado.

INSTRUMENTO VINCULANTE

May y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, comparecieron de madrugada en Estrasburgo y anunciaron un acuerdo sobre un "instrumento legalmente vinculante" que ofrece nuevas precisiones y garantías legales al Gobierno británico. El objetivo es que May pueda defender ante el Parlamento que la salvaguarda irlandesa ('bacsktop' en la jerga comunitaria) es una herramienta de último recurso y, en cualquier caso, temporal.

La Cámara de los Comunes rechazó en un primer voto en enero las condiciones del Tratado de Retirada, sobre todo por temor a que la red de seguridad diseñada para evitar la vuelta a una frontera física en el Ulster supusiera atrapar al Reino Unido de manera indefinida en la Unión Aduanera.