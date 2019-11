Al menos cinco heridos en un apuñalamiento en el puente de Londres

La policía británica ha acordonado el puente de Londres tras recibir un aviso a las 13.58 horas en el que se advertía de la presencia de un hombre armado con un arma blanca. Según medios británicos, el hombre ha sido detenido por la policía y ha habido, el menos, cinco personas heridas.

Transeúntes evacuados del lugar del suceso. AP / DOMINIC LIPINSKI

Por ahora, la policía ha pedido a los ciudadanos que se alejen de la zona y no permanezcan apostados en las ventanas y han empezado a evacuar la zona de Borough Market. Asimismo, varias ambulancias han sido trasladadas a la zona.

La policía metropolitana ha informado que está tratando con un incidente. Una grabación difundida en las redes sociales muestran a un hombre abatido en el suelo en el puente. A pocos metros hay un coche de policía.

NEW: footage from inside a bus on what looks like London Bridge shows an individual on the floor with armed police present.



(Haven’t yet been able to verify this video - take with a pinch of salt).pic.twitter.com/WHFdbKIO1R