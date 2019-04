Activistas contra el cambio climático se desnudan en la Cámara de los Comunes en el debate sobre el 'brexit'

Un grupo de activistas contra el cambio climático que estaba siguiendo el debate sobre el 'brexit' del pasado lunes en la Cámara de los Comunes desde la galería pública se ha desvestido en medio de las discusiones hasta quedarse semidesnudos.

Los activistas se han despojado de su ropa para estampar sus espaldas contra el cristal que daba a la sala de debate. "¡Justicia para el clima ya!", podía leerse en sus cuerpos.

"Los activistas de la Rebelión contra la Extinción se desnudan en la galería pública de la Cámara de los Comunes para llamar la atención sobre 'el elefante en la habitación'", han publicado en su cuenta de Twitter, en alusión al cambio climático.

BREAKING: Extinction Rebellion activists strip off in House of Commons public gallery to call attention to the ‘elephant in the room’ — Climate and Ecological Crisis #ExtinctionRebellion #TellTheTruth @HouseofCommons pic.twitter.com/VO8l31XRne