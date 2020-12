Argentina despenaliza el aborto

En medio de encendidos debates y una sociedad movilizada a pesar de la pandemia, la Cámara de diputados ha aprobado el nuevo proyecto de ley que despenaliza el aborto -131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones-. Miles de mujeres, identificadas con el color verde y el movimiento feminista han festejado el resultado en las inmediaciones del Parlamento. Cerca de ellas, la abanderadas del color azul se encomiendan al cielo y confiar en que el proyecto volverá a fracasar por inspiración divina. Dos años atrás, una iniciativa similar obtuvo la luz verde de los diputados, pero no pasó la prueba del Senado por siete votos. Entonces gobernaba la derecha. Esta vez, el Gobierno peronista cree que contará con la fuerza suficiente para hacer realidad la llamada Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. La misma contempla la despenalización del aborto hasta la semana 14 del embarazo. Después de esa franja de tiempo, la interrupción solo será autorizada según lo que establece la actual normativa: casos de violación o riesgo de salud.

"Soy católico, pero tengo que gobernar para todos", ha dicho el presidente Alberto Fernández al promover la ley. "Religión o muerte", le han llegado a contestar en las calles los sectores que se oponen con mayor vehemencia a la iniciativa. La Iglesia Católica y los evangelistas se oponen a su aprobación.

De acuerdo con estimaciones extraoficiales, en este país se realizan más de 450.000 abortos, en su gran mayoría clandestinos, a lo largo de un año. Unas 40.000 mujeres deben ser luego internadas. Además del tema de la despenalización, la ley contempla un plan de los 1.000 días que, en palabras de Fernández, busca "bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los tres años de vida".

El debate

La discusión en la Cámara de diputados fue seguido no solamente en las calles, a pesar de los rigores del aislamiento, sino en millones de casas. El diputado socialista Enrique Estevéz denunció la "hipocresía" que existe en torno a los abortos clandestinos. "Todos y todas en este recinto, seguramente, conocemos a alguien que haya abortado, pero tenemos un pacto de silencio y conveniencia".

Según el diputado opositor (PRO, derecha) José Carlos Nuñez, el proyecto intenta "desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene la Argentina". Sus promotores, añadió, "militan la muerte de aquellas personas que no tienen voz y no se puede defender".

Para la diputada peronista Paula Penacca, "el aborto legal es un grito único en la calle". A su criterio, "sin aborto legal no hay justicia social". A pesar de su condición de opositora, la diputada de la Unión Cívica Radical (UCR), Karina Banfi, se pronunció a favor de la ley: "No podemos ocultar más esto detrás de un dictamen de rechazo. Los abortos existen, las mujeres se mueren, y si no hacemos nada, seremos cómplices de violencia institucional".