Ascienden a 13 los muertos por el hundimiento de una patera frente a Lampedusa

Al menos 13 personas han muerto y otras 15 están desaparecidas por el hundimiento de una embarcación con migrantes y refugiados frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El Centro de Operaciones de la Guardia Costera de Roma recibió informaciones del Centro de Respuesta Única (CUR) de Palermo a última hora del domingo sobre un pequeño bote con unos 50 migrantes cerca de Lampedusa. Un portavoz de la OIM, Flavio Di Giacomo, ha explicado en Twitter que la embarcación había zarpado desde Túnez.

For the moment 13 corpses (all women coming from Western Africa) have been recovered, and at least 15 migrants are still missing



This tragedy shows once again the necessity to reinforce the presence of rescue ships at sea, especially now that weather conditions are getting worse https://t.co/JS4TKh1NFv