Así es la tribu de Sentinel del Norte acusada de asesinar al misionero estadounidense

Los aborígenes que mataron recientemente a un turista estadounidense de 27 años, John Allen Chau, quien pretendía predicar el cristianismo, pertenecen a una tribu tan belicosa como frágil. Las visitas a la isla de Sentinel Norte están prohibidas por el alto riesgo de contaminar a los indígenas con enfermedades foráneas. Sin inmunidad, un virus cualquiera podría acabar con toda la tribu, ha explicado Ayeshea Perera, editora del Servicio Hindi de la BBC, en Delhi. En otras palabras, su sistema inmune no conoce la gripe o el sarampión.

Los sentineleses, uno de los pueblos más primitivos, que migraron de África hace unos 60.000 años, están en peligro de extinción. No es la única tribu vulnerable del archipiélago Andamán, al que pertenece su isla, en la Bahía de Bengala del Oceáno Índico, a más de mil kilómetros de la India. Andamán alberga a otras cuatro tribus vulnerables: los jarawas, los gran andamaneses, los shompen y los onge.

En este sentido, el director de la oenegé Survival International, Stephen Corry, ha pedido a "las autoridades indias abandonar cualquier esfuerzo por recuperar el cuerpo" del estadounidense de Sentinel del Norte. "Cualquier intento de este tipo es increíblemente peligroso, tanto para los funcionarios indios como para los sentineleses'", ha escrito en la web de la oenegé, dedicada a proteger los derechos de las tribus.

El riesgo de "una epidemia mortal" es muy real y aumenta con cada contacto, según la oenegé. "El cuerpo del señor Chau debe dejarse solo, al igual que a los sentineleses", ha asegura Corry, quien considera que las restricción de visitas a la isla debe garantizarse por las autoridades Indias para seguridad de unos y otros.

La oenegé, aprovechando la campaña solidaria #GivingTuesday, ha recordado que estas tribus "no necesitan nuestra comida, medicinas o tecnología". "Solo necesitan que respetemos sus derechos y les ayudemos a proteger sus tierras", tuitean. Esta oenegé se basa únicamente en donaciones de personas anónimas, pues rechaza todo tipo de ayudas gubernamentales o empresas que no respetan los derechos de las tribus. Con este dinero, la oenegé "trabaja en colaboración con las tribus, investiga atrocidades y presenta evidencias a las Naciones Unidas y otros fórums internacionales".

