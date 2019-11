Bercow asegura que el 'brexit' es el "mayor error" político del Reino Unido

Dos días después de su relevo como portavoz de la Cámara de los Comunes, el carismático John Bercow calificó este miércoles el 'brexit' como "el mayor error" de la política exterior de Reino Unido tras la posguerra y anunció que publicará un libro con sus experiencias a principios del próximo año.

Bercow, que presidió el Parlamento británico durante diez años y que se hizo popular por sus gritos de "Orden, orden!, conversó hoy con los medios extranjeros ahora que, según dijo, ya no está obligado a mantener "la imparcialidad" que guardó durante su servicio en Westminster.

Estructura de poder

"Somos parte de bloques de poder y de comercio, y mi opinión es que es mejor ser parte de un bloque de poder que no hacerlo", subrayó Bercow en relación a la Unión Europea, una vez aplazada la salida del Reino Unido por tercera vez hasta el próximo 31 de enero.

La incertidumbre prolongada en el tiempo por este complicado divorcio no ayuda al Reino Unido, en su opinión, ya que es negativo para el "estatus geopolítico" del país y su posición en los diferentes foros multilaterales, precisó.

Acusado de favorecer al bando parlamentario contrario a la partida de Reino Unido del club comunitario -votó a favor de la permanencia en 2006-, Bercow insistió en que no se arrepiente de su trabajo en Westminster porque lo ha hecho con "honestidad".

La situación de Cataluña

También hizo referencia a otras cuestiones polémicas, como cuando se mostró abierto a que el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica, y sus seguidores pudieran hablar en la sede del Parlamento.

"No me toca a mí decir quién sería bienvenido en el Parlamento porque ya no soy miembro de la Cámara de los Comunes ni soy el portavoz", aunque aseguró mantener lo que dijo recientemente, cuando manifestó que Puigdemont podría acudir a Westminster si así lo deseaba.